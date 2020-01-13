ÖZET | PSG 3-3 Monaco (Gol düellosunda kazanan çıkmadı)

Fransa Ligue 1'de PSG ile Monaco karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan PSG, Neymar'ın 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Neymar'ın golüne 7. dakikada Gelson Martins yanıt verdi ve skor 1-1 oldu. Bu golden 6 dakika sonra Monaco, Ben Yedder ile PSG deplasmanında 2-1 öne geçti.
2-1 geriye düştükten sonra baskıyı artıran PSG, 24. dakikada Ballo'nun (kendi kalesine) ve 42. dakika Neymar'ın penaltı golleriyle 3-2 öne geçti. Mücadelenin 70. dakikasında Islam Slimani, Monaco'ya puanı getiren golü kaydetti ve zorlu mücadele 3-3 sona erdi.
Bu sonuçla PSG puanını 47'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Monaco ise puanını 30 yaptı ve haftayı 7. sırada tamamladı.
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