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  4. ÖZET | PSG 3-3 Monaco (Gol düellosunda kazanan çıkmadı)

ÖZET | PSG 3-3 Monaco (Gol düellosunda kazanan çıkmadı)

FRANSA HABERLERİ  | 13.01.2020 01:00 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 20. hafta mücadelesinde PSG, Monaco'yu Parc des Princes'te ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 3-3 sona erdi. PSG'nin gollerini Neymar(2) ve Ballo (kendi kalesine) kaydederken Monaco'nun gollerini Gelson Martins, Ben Yedder ve Islam Slimani attı.

ÖZET | PSG 3-3 Monaco (Gol düellosunda kazanan çıkmadı)

Fransa Ligue 1'de PSG ile Monaco karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan PSG, Neymar'ın 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Neymar'ın golüne 7. dakikada Gelson Martins yanıt verdi ve skor 1-1 oldu. Bu golden 6 dakika sonra Monaco, Ben Yedder ile PSG deplasmanında 2-1 öne geçti.

2-1 geriye düştükten sonra baskıyı artıran PSG, 24. dakikada Ballo'nun (kendi kalesine) ve 42. dakika Neymar'ın penaltı golleriyle 3-2 öne geçti. Mücadelenin 70. dakikasında Islam Slimani, Monaco'ya puanı getiren golü kaydetti ve zorlu mücadele 3-3 sona erdi.

Bu sonuçla PSG puanını 47'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Monaco ise puanını 30 yaptı ve haftayı 7. sırada tamamladı.

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