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ÖZET | Rangers - Galatasaray: 2-1

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.10.2020 23:34 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray Rangers'a konuk oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz İskoçya ekibine 2-1 yenilerek gruplara kalamadı. Rangers - Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde....

ÖZET | Rangers - Galatasaray: 2-1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma maçında Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Rangers - Galatasaray maçı özeti ve maçın detayları haberimizde...

RANGERS - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

1' Ve kritik mücadelede ilk düdük geldi, başladı...

1' Sol kanattan Barisic'in ortasında Galatasaray ceza sahasında bir karambol yaşandı. Topu son olarak kaleci Fatih Uzaklaştırdı.

2' Kent'in pasıyla buluşan Hagi bekletmeden topu Morelos'a aktarmak istedi. Kaleci Fatih kalesini zamanında terkedip topu kornere gönderdi.

3' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

5' Hızlı gelişen Rangers atağında sağ kanattan Tavernier'in ortasında Morelos topa kayarak dokunmak istedi. Ama yetişemedi. Seken topla buluşan Hagi'nin penaltı noktasına doğru çıkarttığı topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

6' Sol kanattan yapılan ortada Morelos'un indirdiği topu Emre araya girerek kaleci Fatih'e kazandırdı.

8' Arfield sağ kanattan sıfıra inip ortasını yapmak istedi. Marcao geçit vermedi.

10' Sol kanattan Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Goldson arka direkte kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Luyindama kesti.

11' Omar ve Luyindama'nın sakatlıkları nedeniyle oyun durdu. İki oyuncu birbirleriyle çarpışıp yerde kalmıştı.

14' Belhanda'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Rangers savunması topu uzaklaştırdı. Seken topa Taylan gelişine vurdu. Top çerçeveyi bulmadı.

16' Kent'in pasıyla Morelos savunma arkasına sarkmak istedi. Ofsayt bayrağı havada.

18' FIRSAT KAÇTI! Sol kanattan Babel'in arka direğe yaptığı etkili ortada gerilerden gelen Feghouli topa dokundu. Top yan ağlarda kaldı.

19' Emre kendi yarı sahasında kaptığı topla rakip ceza sahası ön çizgisine kadar sokulup topu sağına çıkarttı. Ferghouli gelişine bir vuruş yaptı. Ama top farklı şekilde üstten auta gitti.

20' Sol kanattan sıfıra inen Linnes'in geriye çıkarttığı topa Emre vurmak istedi. Ama savunma geçit vermedi.

21' Galatasaray bu dakikalarda kanatlarını etkili kullanıyor.

22' Sol kanattan Babel ortasını yaptı. Goldson topu uzaklaştırdı.

24' Bu dakikalarda iki takım da orta sahada top kayıpları yaşıyor.

26' Luyindama'nın hatalı pasında araya giren Morelos ceza sahasına doğru hareketlendi. Hagi ile verkaç yapmak istedi. Taylan araya girip tehlikeyi önledi.

28' Omar, Kent'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

29' Sol kanattan Hagi'nin ortasında Marcao topu kafayla uzaklaştırdı.

30' Emre sol kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Davis araya girdi ve topu kornere gönderdi.

30' Sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda akra direğe süzülen topu savunma uzaklaştırmak istedi. Seken topla buluşan Feghouli'nin vuruşu Goldson'dan döndü. Galatasaraylı oyuncular bu pozisyonda topun elle oynandığını işaret ederek penaltı bekledi. Ama hakem oyunu devam ettirdi.

32' Sol kanattan Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Luyindama topu uzaklaştırdı. Seken topa Kamara gelişine bir vuruş yaptı. Top farklı şekilde auta gitti.

35' Morelos ceza sahası yayının biraz gerisinden şansını denedi. Top Marcao'dan döndü.

36' Emre sol kanatta yerde kaldı. Galatasaray etkili bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

38' Rangers kendi yarı alanında top çevirerek tempoyu düşürmeye çalışıyor.

42' Sağ kanattan Emre'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta hakem Marcao'nun ofsayt pozisyonunda olduğunu tespit etti.

44' Luyindama'nın sol kanada doğru havalandırdığı topu Linnes bekletmeden ceza sahasına doğru ortalamak istedi. Ama top direkt olarak auta gitti.

44' İlk yarının sonunda en az dakika uzatma oynanacak.

45' İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

45' FATİH KURTARDI! Kent'in sol kanattan ortasında Morelos kafayı vurdu. Fatih soluna iyi uzandı ve topu kontrol etti.

47' Barisic'in sol kanattan ortasında Luyindama geçit vermedi.

51' GOL! Morelos'un pasıyla topla buluşan Hagi, tek pasla Arfield'ı gördü. Sağ çaprazdan czea sahasına sokulan Arfield, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi.

55' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Falcao'nun sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

57' GOL! Sol kanattan Barisic'in ortasında Omar'dan seken topa arka direkte Tavernier kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

62' Sol kanatta Babel'in pasıyla Linnes hareketlenmek istedi. Goldson araya girdi.

64' Galatasaray'da Babel yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

65' Belhanda yerine de Etebo oyuna girdi.

66' Feghouli'nin pasıyla Etebo savunma arkasına hareketlenmek istedi. top kaleci McGregor'da kaldı.

69' Emre'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunma topu kornere gönderdi.

70' Sağ kanattan köşe vuruşunu Ömer kullandı. Rangers ceza sahasında yaşanan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.

72' Diagne, Feghouli yerine oyuna girdi.

74'Hızlı gelişen Rangers atağında Morelos sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

86' GOL! Sağ kanattan Ömer'in arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Marcao kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi.

91' Linnes'in sol kanattan ortasında savunmadan seken topu Tavernier uzaklaştırdı.

MS Galatasaray, Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etti.

RANGERS - GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

Stat: Ibrox

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Sarı kart: Dk. Omar Elabdellaoui, Belhanda (Galatasaray)

Goller: Scott Arfield (dk. 52), James Tavernier (dk. 59) (Rangers), Marcao (dk. 71) (Galatasaray)

GALATASARAY BU SEZON İLK KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Rangers mağlubiyetiyle bu sezon resmi maçlarda ilk kez yenildi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers’a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarından elendi. Rangers maçı ile birlikte bu sezonki 6. resmi müsabakasına çıkan sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini de almış oldu. Cimbom daha önce oynadığı 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.
Aslan bu süreçte Süper Lig’de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i yenerken, Fenerbahçe ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında da Neftçi Bakü ve Hajduk Split’i mağlup etmişti.
Galatasaray oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

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