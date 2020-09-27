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ÖZET | Real Betis - Real Madrid maç sonucu: 2-3

İSPANYA HABERLERİ  | 27.09.2020 09:22 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan 90 dakika, konuk ekip Real Madrid'in 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. La Liga’nın son şampiyonu Real Madrid, 3. haftayı bir maç eksikle 4 puanla tamamladı. Real Betis ise 6 puanda kaldı. Ev sahibi ekip adına golleri 35. dakikada Mandi ve 37. dakikada Carvalho atarken; Madrid temsilcisinin gollerini 14. dakikada Valverde, 48. dakikada Emerson (k.k) ve 82. dakikada kaptan Sergio Ramos (pen.) attı.

ÖZET | Real Betis - Real Madrid maç sonucu: 2-3

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Real Betis'i 3-2 yendi. Karşılaşmanın 14. dakikasında Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid'e 34. dakikada Aissa Mandi ve 37. dakikada William Carvalho ile karşılık veren Real Betis, ilk yarıyı 2-1 üstün kapattı.

İkinci yarının başında Emerson Ferreira da Rosa'nın kendi kalesine attığı golle skora tekrar eşitliği sağlayan Real Madrid, 67. dakikada Emerson'un kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artırdı. Real Madrid'in galibiyet golünü 81. dakikada penaltıdan Sergio Ramos kaydetti.

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Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi son 16 rövanşında oynadığı Manchester City maçından dolayı La Liga'da sezonun ilk haftasındaki Getafe maçı ileri tarihe ertelenen Real Madrid, geçen hafta Real Sociedad deplasmanında berabere kaldıktan sonra Real Betis karşısında sezonun ilk galibiyetini elde etti.

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La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, 3. haftayı bir maç eksikle 4 puanla tamamladı. Real Betis ise 6 puanda kaldı. Haftanın diğer maçında Getafe deplasmanda Alaves ile 0-0 berabere kaldı. Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal yedekte başlarken, 46. dakikada Jaime Mata'nın yerine oyuna girdi.

Haftanın diğer maçlarında Valencia ile Huesca 1-1 berabere kalırken, Real Sociedad deplasmanda Elche'yi 3-0 mağlup etti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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