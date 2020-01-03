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  4. ÖZET | Real Valladolid 2-2 Leganes maç sonucu

ÖZET | Real Valladolid 2-2 Leganes maç sonucu

İSPANYA HABERLERİ  | 03.01.2020 23:16 | Son Güncelleme

La Liga'nın 19. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid - Leganes karşı karşıya geldi. Valladolid, Enes Ünal'ın 2 gol attığı karşılaşmada sahasında Leganes ile 2-2 berabere kaldı. Real Valladolid - Leganes maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Real Valladolid 2-2 Leganes maç sonucu

İspanya La Liga'nın 19. hafta mücadelesinde milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Leganes'i ağırladı. Enes Ünal'ın 2 gol attığı maçta Valladolid, Leganes'i konuk ettiği maçı 2-2 tamamladı. Real Valladolid - Leganes maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Estadio Municipal Jose Zorrilla'da oynanan maç 2-2 sona ererken Enes Ünal maça damga vuran isim oldu.

Valladolid adına 8 ve 79. dakikalarda sahneye çıkan Enes Ünal attığı iki golle takımının 1 puan almasını sağladı. Leganes'in golleri ise 4. dakikada Braithwaite ile 13. dakikada Roque Mesa'dan geldi.

Öte yandan Enes Ünal, Valladolid formasıyla çıktığı 16. maçında 4. golünü atmış oldu.

Bu sonucun ardından Valladolid 23 puana yükseldi, Leganes ise 15 puana yükselmesine rağmen düşme hattından kurtulamadı.

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