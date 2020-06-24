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ÖZET | Real Valladolid-Getafe maç sonucu: 1-1

İSPANYA HABERLERİ  | 24.06.2020 07:44 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın 31. hafta mücadelesinde Real Valladolid sahasında Getafe'yi konuk etti. Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 skorla son buldu. Milli futbolcu Enes Ünal, bu sezon La Liga'da 6. golünü kaydetti.

ÖZET | Real Valladolid-Getafe maç sonucu: 1-1

La Liga'da Valladolid ile Getafe karşı karşıya geldi. Karşılaşmada konuk ekip Getafe'nin golünü 41'inci dakikada Jaime Mata attı. Ev sahibi Real Valladolid'e 1 puanı getiren golü ise karşılaşmada 90 dakika forma giyen Enes Ünal kaydetti. İlk yarı uzatmalarında 45+5'nci dakikada rakibi ile girdiği pozisyonda ceza alanı içinde yerde kalan Enes Ünal, topun başına geçerek skora dengeyi getirdi. İlk yarı Enes Ünal'ın bulduğu golla sona ererken, karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmadı. Öte yandan mücadelenin 23. dakikasında sarı kart gören Enes Ünal, La Liga'da bu sezon 6. golünü de atma başarısı gösterdi.

(DHA)

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