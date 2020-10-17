SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. ÖZET | Sampdoria 3-0 Lazio

ÖZET | Sampdoria 3-0 Lazio

İTALYA HABERLERİ  | 17.10.2020 21:17 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Sampdoria ile Lazio karşı karşıya geldi.

ÖZET | Sampdoria 3-0 Lazio

İtalya Serie A'da 4. hafta mücadelesinde Sampdoria ile Lazio, Stadio Luigi Ferraris'te karşı karşıya geldi. Sampdoria maçı 3-0 kazandı.

Karşılaşmada Sampdoria'nın golleri 32. dakikada Fabio Quagliarella, 41. dakikada Tommaso Augello ve 74. dakikada Mikkel Damsgaard kaydetti.

MURIQI SİFTAH YAPTI

Lazio'da koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra karantinada olması nedeniyle formaya kavuşamayan Muriqi, siftahı Sampdoria karşısında yaptı.

Fenerbahçe'den transfer edilen Muriqi, 59. dakikada Caicedo'nun yerine oyuna girdi.

Bu maçın sonucuyla birlikte Sampdoria puanını 6'ya yükseltirken, konuk ekip Lazio ise 4 puanda kaldı.

Sampdoria, İtalya Serie A'nın 5. haftasında Atalanta'ya konuk olacak. Lazio ise aynı haftada sahasında Bolonga ile karşılaşacak.

Lazio aynı zamanda 20 Ekim günü Dortmund karşısında Şampiyonlar Ligi grubu ilk maçına da çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
Hükmen yenilgi ve puan silme cezası!Hükmen yenilgi ve puan silme cezası!
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u rahat geçtiTrabzonspor, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Kendisini eleştirenlere dövmesini gösterdi!
Kendisini eleştirenlere dövmesini gösterdi!
Trabzonspor - Başakşehir | CANLI
Trabzonspor - Başakşehir | CANLI
Süper Lig müthiş başladı! 8 gollü maç...
Süper Lig müthiş başladı! 8 gollü maç...
Fatih Terim kadroyu değiştirecek
Fatih Terim kadroyu değiştirecek
Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir
Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Hükmen yenilgi ve puan silme cezası!
Hükmen yenilgi ve puan silme cezası!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hakan Çalhanoğlu, dünya devine gidiyor!
Hakan Çalhanoğlu, dünya devine gidiyor!
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milano derbisine Zlatan damga vurdu!
Milano derbisine Zlatan damga vurdu!
ÖZET | Sampdoria 3-0 Lazio
Sampdoria rahat kazandı, Muriqi siftah yaptı
Vedat: Lazio'nun İbrahimovic'i değil, Muriqi'i olacağım
'Lazio'nun Muriqi'i olacağım'
Napoli'ye hükmen yenilgi ve 1 puan silme cezası!
Hükmen yenilgi ve puan silme cezası!
Koronavirüse yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Juventus, Hakan Çalhanoğlu'na kancayı taktı!
Hakan Çalhanoğlu, dünya devine gidiyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.