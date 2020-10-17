ÖZET | Sampdoria 3-0 Lazio

İtalya Serie A'da 4. hafta mücadelesinde Sampdoria ile Lazio, Stadio Luigi Ferraris'te karşı karşıya geldi. Sampdoria maçı 3-0 kazandı.
Karşılaşmada Sampdoria'nın golleri 32. dakikada Fabio Quagliarella, 41. dakikada Tommaso Augello ve 74. dakikada Mikkel Damsgaard kaydetti.
Lazio'da koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra karantinada olması nedeniyle formaya kavuşamayan Muriqi, siftahı Sampdoria karşısında yaptı.
Fenerbahçe'den transfer edilen Muriqi, 59. dakikada Caicedo'nun yerine oyuna girdi.
Bu maçın sonucuyla birlikte Sampdoria puanını 6'ya yükseltirken, konuk ekip Lazio ise 4 puanda kaldı.
Sampdoria, İtalya Serie A'nın 5. haftasında Atalanta'ya konuk olacak. Lazio ise aynı haftada sahasında Bolonga ile karşılaşacak.
Lazio aynı zamanda 20 Ekim günü Dortmund karşısında Şampiyonlar Ligi grubu ilk maçına da çıkacak.
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