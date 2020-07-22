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ÖZET | Sassuolo - Milan maç sonucu: 1-2

İTALYA HABERLERİ  | 22.07.2020 08:19 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 35. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milan'ın iki golünü de atan Zlatan Ibrahimovic'in attığı iki golün de asisti Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Bu sonuçla Milan ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, pandemi sonrasında çıktığı 9. lig maçında 7. zaferini yaşadı.

ÖZET | Sassuolo - Milan maç sonucu: 1-2

Milan, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi... Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan müsabakanın 19. dakikasında gelişen Milan atağında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ortasında İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, kafa golüyle konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.

  1. dakikada Sassuolo’nun kazandığı penaltı atışını Francesco Caputo gole çevirdi ve maça yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

45+2. dakikada hızlı hücuma kalkan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun ara pasına hareketlenen İbrahimovic, bu gol pasını iyi değerlendirerek, skoru 2-1’e getirdi.

45+7. dakikada Sassuolo’da Mehdi Bourabia, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, ev sahibi takımı 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısı Milan’ın üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Milan, Sassuolo’yu deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla Milan ligde üst üste 3. galibiyetini alırken, pandemi sonrasında çıktığı 9. lig maçında 7. zaferini yaşadı.

Kırmızı-siyahlı takım, puanını da 59 yaparken, puan tablosunda maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Sassuolo ise bu maçla, sezondaki 13. yenilgisini aldı ve 48 puanla 8. basamakta kaldı.

Oyunda 79 dakika kalan ve daha sonra yerini Giacomo Bonaventura'ya bırakan milli futbolcu Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı ve son dönemde yükselen performansını da sürdürdü.

Sassuolo kadrosunda bulunan milli futbolcu Mert Müldür de maça ilk 11'de başlarken, 45 dakika sahada kaldı ve devre arasında yerini Georgios Kyriakopoulos'a bıraktı.

Ligde 35. haftanın açılış maçında ise aldığı üst üste galibiyetlerle puan tablosunda ikinci sıraya kadar yükselen Atalanta konuk ettiği Bologna'yı 62. dakikada Muriel'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkarırken, puanını da 74’e yükseltti. Atalanta maç fazlasıyla, 80 puanlı lig lideri Juventus ile arasındaki puan farkını da 6’ya indirdi.

Juventus, 35. haftada 23 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Udinese ile karşılaşacak.

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