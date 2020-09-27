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ÖZET | Schalke 04 - Werder Bremen maç sonucu: 1-3

ALMANYA HABERLERİ  | 27.09.2020 08:16 | Son Güncelleme

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, konuk ettiği Werder Bremen'e 3-1 mağlup oldu. Bundesliga'da 2. haftayı da puansız kapatan Schalke 04'te milli futbolcu Ozan Kabak, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelede Füllkrug 3 gol kaydetti. 22, 7 ve 59. dakikalarda Werder Bremen'in sayılarını attı. Schalke'nin tek golü ise 90+3. dakikada Mark Uth'tan geldi.

ÖZET | Schalke 04 - Werder Bremen maç sonucu: 1-3

Schalke 04, sahasında Werder Bremen'e 3-1 yenildi. Ligin ikinci hafta mücadelesini baştan sona üstün götüren Werder Bremen, Niclas Füllkrug'un 22, 37 ve 59. (penaltıdan) dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptığı karşılaşmayı 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 90+3. dakikada Mark Uth'tan geldi.

Ligin ilk haftasında Bayern Münih'e 8-0 yenilen Schalke 04, bu haftayı da puansız kapatırken, Werder Bremen ise ilk puanlarını elde etti.

OZAN KABAK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Schalke 04'te, 58. dakikada penaltıya sebebiyet veren ve sarı kart gören Ozan Kabak, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Milli oyuncunun, 26. dakikada rakibi Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibi yerdeyken onun bulunduğu yöne doğru tükürmesi ise gündem oldu.

Ozan'ın görüntülere yansıyan bu hareketinin kasıtlı olup olmadığı tartışılırken, hakem tarafından ise bu durum fark edilmedi.

BORUSSİA DORTMUND VE RB LEİPZİG PUAN KAYBETTİ

Öne çıkan diğer maçlarda, Augsburg, 40. dakikada Felix Uduokhai ve 54. dakikada Daniel Caligiuri'nin ağları sarsmasıyla, ligin şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund'u sahasında 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Augsburg 6 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen ise ağırladığı RB Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 20. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay, konuk ekibin golünü ise 14. dakikada Emil Forsberg kaydetti. Bu sonucun ardından RB Leipzig 4, Bayer Leverkusen 2 puana yükseldi.

(AA)

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