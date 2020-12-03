ÖZET | Sevilla - Chelsea maç sonucu: 0-4

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Sevilla ile Chelsea karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip 4-0 gibi farklı bir skorla kazanarak ev sahibi ekibe adeta kabus oldu.

Olivier Giroud; 8, 52, 74 ve penaltıdan 83'te attığı gollerle Chelsea'ye galibiyeti getirdi. Chelsea'nin Sevilla'yı deplasmanda 4-0 mağlup ettiği karşılaşamada 4 gol kaydeden 34 yaşındaki Olivier Giroud, Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı hat trick yapan futbolcusu oldu.

Maçın sonucuyla birlikte Chelsea 13 puana yükselirken Sevilla ise 10 puanda kaldı. İki takım da daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti ancak Chelsea liderlik koltuğunu garanti altına aldı.



