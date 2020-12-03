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ÖZET | Sevilla - Chelsea maç sonucu: 0-4

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 03.12.2020 09:03 | Son Güncelleme

Chelsea deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi E Grubu 5.hafta maçında Sevilla'yı 4-0 gibi farklı bir skorla geçti. Yıldız golcü Olivier Giroud, karşılaşmadaki 4 golü de atarak maçın yıldızı oldu.

ÖZET | Sevilla - Chelsea maç sonucu: 0-4

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Sevilla ile Chelsea karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip 4-0 gibi farklı bir skorla kazanarak ev sahibi ekibe adeta kabus oldu.

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Olivier Giroud; 8, 52, 74 ve penaltıdan 83'te attığı gollerle Chelsea'ye galibiyeti getirdi. Chelsea'nin Sevilla'yı deplasmanda 4-0 mağlup ettiği karşılaşamada 4 gol kaydeden 34 yaşındaki Olivier Giroud, Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı hat trick yapan futbolcusu oldu.

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Maçın sonucuyla birlikte Chelsea 13 puana yükselirken Sevilla ise 10 puanda kaldı. İki takım da daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti ancak Chelsea liderlik koltuğunu garanti altına aldı.

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