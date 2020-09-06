ÖZET | Sırbistan-Türkiye: 0-0

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Sivas'ta Macaristan'a 1-0 kaybeden ve turnuvaya kötü başlayan milliler, Sırbistan ile 0-0 berabere kalarak grupta ilk puanını aldı.
İlk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. 5. dakikada sağ kanattan yapılan orta arka direkte Kostic'in önünde kaldı. Sırp futbolcunun şutu, yan ağlarda kaldı.
19' Ozan Tufan'ın 32-33 metrelik mesafeden çektiği sert şutunu Rajkovic güçlükle kornere çeldi.
Sırbistan'da sakatlananan Lazovic, 28. dakikada yerini Gacinovic'e bıraktı.
dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu, auta çıktı.
İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının başında Nazım Sangare, Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil oldu.
dakikada Sangare'ye yaptığı sert müdahale sonrası Aleksandar Kolarov ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sırbistan 10 kişi!
dakikada Ozan Tufan'ın pasında Milenkovic, Enes Ünal'ı düşürdü ve Milli Takımımız, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına Enes Ünal geçti. Milli futbolcunun sert şutu barajdan döndü.
dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.
dakikada Hasan Ali Kaldırım, Tadic'in müdahalesi nedeniyle yerde kaldı. Faul kararının ardından hakeme sert tepki gösteren Tadic, sarı kart gördü.
dakikada Cengiz Ünder'i sert bir faulle durduran, Kostic, sarı kart gören isim oldu.
dakikada sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare, ceza sahasına ortasını gönderdi. Sırbistan savunması tarafından düşürülen Enes Ünal, penaltı bekledi, maçın hakemi Aleksei Kulbakov, 'devam' dedi.
dakikada inanılmaz bir gol kaçtı. Cengiz Ünder'in mükemmel pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı, boş durumda olmasına rağmen vuruşunu yapamadı.
dakikada Tadic'i düşüren Ozan Kabak, sarı kart gördü.
dakikada Milli Takım'da Enes Ünal yerini Burak Yılmaz'a bıraktı.
Maçın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.
90+2'de Nazım Sangare'nin ortası Burak Yılmaz ile buluşmadı.
Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve maç 0-0'lık skorla sonuçlandı.
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Radonjic, Lazovic, Kostic, Tadic, Mitrovic
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal
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