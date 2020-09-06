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ÖZET | Sırbistan-Türkiye: 0-0

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.09.2020 21:59 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar B Ligi ilk maçında Macaristan'a 1-0 kaybeden A Milli Takımımız, 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı.

ÖZET | Sırbistan-Türkiye: 0-0

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Sivas'ta Macaristan'a 1-0 kaybeden ve turnuvaya kötü başlayan milliler, Sırbistan ile 0-0 berabere kalarak grupta ilk puanını aldı.

MAÇ ÖZETİ

İlk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. 5. dakikada sağ kanattan yapılan orta arka direkte Kostic'in önünde kaldı. Sırp futbolcunun şutu, yan ağlarda kaldı.

  1. dakikada Ozan Kabak'ın orta sahada yaptığı pas hatası sonrası top İsviçre'ye geçti. Hızlı hücuma çıkan Kostic'i Ozan Tufan durdurdu.

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  1. dakikada Enes Ünal, Kolarov'un müdahalesiyle yerde kaldı ve Milli Takımımız, serbest vuruş kazandı. Orkun Kökçü'nün açtığı ortaya yükselen Kenan Karaman'ın kafa vuruşu auta gitti.

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!

  1. dakikada tehlikeli geldi. Kenan Karaman, Sırbistan yarı sahasında kaptığı topu Orkun Kökçü'ye gönderdi. Genç futbolcunun sert şutu, Maksimovic'in kafasından kornere çıktı. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Mahmut, arka direğe pasını gönderdi. Ozan Kabak'ın uçan kafası, direğin hemen yanından auta çıktı.

19' Ozan Tufan'ın 32-33 metrelik mesafeden çektiği sert şutunu Rajkovic güçlükle kornere çeldi.

Sırbistan'da sakatlananan Lazovic, 28. dakikada yerini Gacinovic'e bıraktı.

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  1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu, auta çıktı.

  2. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortaya hiçbir takım arkadaşı dokunamadı ve Sırbistan savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

ŞANS YANIMIZDA

  1. dakikada savundan çıkmak isteyen Milli Takımımızda Çağlar'ın hatası sonrası top Tadic'in önünde kaldı. Tecrübeli futbolcu, zaman kaybetmeden pasını Mitrovic'e aktardı. 25 yaşındaki forvetin şutu Mert'e de çarptı ve kornere çıktı.

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İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başında Nazım Sangare, Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil oldu.

  1. dakikada Yusuf Yazıcı ile Sırbistan kalesini yokladı. Ozan Kabak, savunmadan götürdüğü topu Yusuf'a aktardı. 23 yaşındaki futbolcunun şutu, kaleci Rajkovic'te kaldı.

KIRMIZI KART!

  1. dakikada Sangare'ye yaptığı sert müdahale sonrası Aleksandar Kolarov ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sırbistan 10 kişi!

  2. dakikada Ozan Tufan'ın pasında Milenkovic, Enes Ünal'ı düşürdü ve Milli Takımımız, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına Enes Ünal geçti. Milli futbolcunun sert şutu barajdan döndü.

  • dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

  • dakikada Hasan Ali Kaldırım, Tadic'in müdahalesi nedeniyle yerde kaldı. Faul kararının ardından hakeme sert tepki gösteren Tadic, sarı kart gördü.

  • dakikada Cengiz Ünder'i sert bir faulle durduran, Kostic, sarı kart gören isim oldu.

  • dakikada sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare, ceza sahasına ortasını gönderdi. Sırbistan savunması tarafından düşürülen Enes Ünal, penaltı bekledi, maçın hakemi Aleksei Kulbakov, 'devam' dedi.

  • dakikada Cengiz Ünder'in gönderdiği topa Nazım Sangare hareketlendi. Milli futbolcumuz, Milenkovic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Millilerimiz bir kez daha penaltı bekledi, Kulbakov oyunu devam ettirdi.

    • HASAN ALİ İYİ VURDU!

    1. dakikada Sırbistan savunmasının hatasında topla buluşan Ozan Tufan, sol kanatta koşu yapan Hasan Ali'ye pasını aktardı. Tecrübeli futbolcunun sert şutu, az farkla dışarı çıktı.

    ÇOK NET KAÇIRDIK!

    1. dakikada inanılmaz bir gol kaçtı. Cengiz Ünder'in mükemmel pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı, boş durumda olmasına rağmen vuruşunu yapamadı.

    2. dakikada Tadic'i düşüren Ozan Kabak, sarı kart gördü.

    3. dakikada Milli Takım'da Enes Ünal yerini Burak Yılmaz'a bıraktı.

    4. dakikada Sırbistan'ın korneri etkili oldu ve Mitrovic topu auta gönderdi.

    Maçın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

    90+2'de Nazım Sangare'nin ortası Burak Yılmaz ile buluşmadı.

    Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve maç 0-0'lık skorla sonuçlandı.

    İLK 11'LER

    Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Radonjic, Lazovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

    Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal

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    Okuyucu Yorumları 4 yorum
    kaptan ozan tufan bek hasan ali bu ne yaaaaa
    hucum anlaminda cok zayif bir takimiz . cengiz akadir hakan yusuf burak birlikte oynadigi zaman is yapar.
    en az beraberlik.. galibiyet. şart...
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