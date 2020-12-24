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ÖZET | Sivasspor 3-1 Gençlerbirliği

SİVASSPOR HABERLERİ  | 24.12.2020 18:13 | Son Güncelleme

Bu sezon ligde iç sahada kazanmayan ve evindeki son galibiyetini Temmuz ayında Gençlerbirliği karşısında alan Demir Grup Sivasspor, Başkent ekibini ağırladığı mücadeleyi kazandı ve iç sahadaki hasretine 6 maç sonra sona verdi.

ÖZET | Sivasspor 3-1 Gençlerbirliği

Süper Lig'de 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Demir Grup Sivasspor oldu.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Max Gredel, 71. dakikada Hakan Arslan ve 85. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek gol 90. dakikada Arda Kızıldağ'dan geldi.

Ligde son iç saha galibiyetini geçen sezon 19 Temmuz'da Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek alan Demir Grup Sivasspor, bu sezon ilk kez sahasında kazandı ve Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçti.

Sahasında tam 6 maç sonra kazanan Demir Grup Sivaspor puanını 17'ye yükseltti. Gençlerbirliği 12 puanda kaldı.

Süper Lig'de pazartesi günü Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği aynı gün Kayserispor'u ağırlayacak.

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