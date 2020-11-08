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ÖZET | Sivasspor-Galatasaray: 1-2

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.11.2020 18:03 | Son Güncelleme

Sivasspor Galatasaray maçı, Sarı Kırmızılı takım için kritik önem arz ediyordu. 13 puanla üçüncü sırada konumlanan Galatasaray, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde galibiyet alarak moral toplayan Sivasspor'a konuk oldu. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı Galatasaray 2-1 kazanmayı bildi.

ÖZET | Sivasspor-Galatasaray: 1-2

Sivasspor Galatasaray maçı, Süper Lig'in 8'inci haftasında her iki takım için de önemli bir yere sahip oldu. 6 maçta 8 puan toplayarak 14'üncü sırada yer alan Sivasspor, 13 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray'ı konuk etti. Kıyasıya bir rekabetin sahne olduğu maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

MAÇ ÖZETİ

1' Kritik maç başladı.

2' Sivasspor'da Yatabare'nin sağ kanattan yaptığı ortasına Hakan Arslan iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve şutu farklı şekilde auta gitti.

4' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

9' Galatasaray bu dakika içinde oyunu rakip yarı sahaya yıkmış durumda.

10' Galatasaray kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

11' Belhanda'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Samassa'da kaldı.

12' Sivasspor'da Uğur'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Omar karşıladı.

14' Galatasaray'ın şu ana dek %68'lik topla oynama üstünlüğü var.

15' Arda hava topu mücadelesinin ardından bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

16' Arda'nın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

MAÇTA İLK GOL GELDİ!

18' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın köşeye gelişine vuruşu ağları havalandırdı.

22' Sivasspor'da Kayode sakatlandı, sağlık ekipleri bu kez Kayode için oyun alanında.

23' Kayode'nin önemli bir sorunu bulunmuyor, oyuna devam edebilecek.

25' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Babel'in pasıyla altıpasta topla buluşan Emre'nin vuruşu yandan dışarı gitti.

27' Belhanda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruş kaleci Samassa'da kaldı.

29' Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

30' Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

GALATASARAY 2. GOLE YAKLAŞTI!

36' Feghouli'nin sağ çaprazdan yaptığı harika vuruşu Samassa kornere çeldi.

41' Sivasspor'da Fajr'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Okan'da kaldı.

PENALTI KAÇTI!

43' PENALTI! VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Marcao'nun penaltı yaptığına karar verdi.

45' PENALTI KAÇTI! Fajr topu üst direğe nişanladı.

45' Maçın sonuna en az dört dakika uzatma ilave edildi.

İLK YARI SONUCU | Sivasspor 0-1 Galatasaray

45' Ve ikinci yarı başladı.

ARDA TURAN ATTI!

48' GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI! Belhanda'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Arda vuruşunda ağları havalandırdı.

50' Galatasaray'da Emre'nin sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasının sağından gelişine vuran Belhanda'nın şutu yandan auta gitti.

54' Sivasspor'da Hakan Arslan'ın yerine Casimir Ninga oyuna girdi.

55' Sivasspor'da Olarenwaju Kayode'nin yerine Arouna Kone oyuna girdi.

56' Değişikliklerin ardından maç kaldığı yerden yeniden başladı.

57' Sivasspor'da kaleci Samassa, ceza yayı üzerinde Emre Kılınç'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

60' Sivasspor'da Caner Osmanpaşa, Ryan Babel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

64' Sivasspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

65' Sivasspor köşe vuruşunu paslaşarak kullanmayı tercih etti, ardından topu kaybetti.

69' Sivasspor'da Claudemir'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Okan'da kaldı.

74' Bu defa Sivasspor'da Goiano bir sakatlık geçiriyor. Oyun bir kez daha durmuş durumda.

75' Sık sık sakatlıklar nedeniyle oyunun durması, tempoyu iyice düşürdü.

SKOR 2-1 OLDU!

75' SİVASSPOR FARKI BİRE İNDİRDİ! Kullanılan köşe vuruşunu kaleci Okan uzaklaştırdı, ardından gelişen atakta ceza sahasının sağında topla buluşan Caner Osmanpaşa'nın vuruşu ağları havalandırdı.

77' Farkın bire inmesinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

79' SİVASSPOR GOLE YİNE ÇOK YAKLAŞTI! Sol kanattan yapılan ortaya Kone dokundu, ama Okan bir kez daha golü kurtardı.

80' Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yerine Oghenekaro Etebo oyuna girdi.

80' Galatasaray'da Younes Belhanda'nın yerine Ömer Bayram oyuna girdi.

80' Galatasaray'da Ryan Babel'in yerine Mbaye Diagne oyuna girdi.

81' Değişikliklerin ardından maç kaldığı yerden yeniden başladı.

86' Kaleci Okan ve Kone'nin çarpışmasının ardından Okan yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

88' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın yerine Emre Akbaba oyuna girdi.

90' Maçın sonuna en az 6 dakika uzatma ilave edildi.

91' Saha içinde Arda ve Gradel arasında bir gerginlik yaşanıyor. İki takım oyuncuları araya girdi.

93' Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine Oğulcan Çağlayan oyuna girdi.

MAÇ SONUCU: Sivasspor 1-2 Galatasaray

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

DG Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Caner, Samba, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.

Galatasaray 11'i: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Babel

Gol: Belhanda, Arda Turan(Galatasaray), Caner Osmanpaşa (Sivasspor)

Sarı kartlar: Yatabare, Marcelo, Hakan, Farj, Samassa,Caner Osmanpaşa (D.G. Sivasspor), Taylan, Babel (Galatasaray)

FALCAO KADRODA YOK

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Hafta içinde idmanda sakatlanan Radamel Falcao, Sivasspor'a karşı forma giymeyecek. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Kolombiyalı golcü Sivas'a götürülmedi.

FATİH TERİM: 7 RIZA ÇALIMBAY: 2

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, bugüne kadar 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor. 1 maç da berabere sona erdi.

29. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

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İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti.
Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.Sivasspor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi.

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