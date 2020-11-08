ÖZET | Sivasspor-Galatasaray: 1-2

Sivasspor Galatasaray maçı, Süper Lig'in 8'inci haftasında her iki takım için de önemli bir yere sahip oldu. 6 maçta 8 puan toplayarak 14'üncü sırada yer alan Sivasspor, 13 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray'ı konuk etti. Kıyasıya bir rekabetin sahne olduğu maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

MAÇ ÖZETİ

1' Kritik maç başladı.

2' Sivasspor'da Yatabare'nin sağ kanattan yaptığı ortasına Hakan Arslan iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve şutu farklı şekilde auta gitti.

4' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan geri döndü.

9' Galatasaray bu dakika içinde oyunu rakip yarı sahaya yıkmış durumda.

10' Galatasaray kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

11' Belhanda'nın kullandığı serbest vuruş kaleci Samassa'da kaldı.

12' Sivasspor'da Uğur'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Omar karşıladı.

14' Galatasaray'ın şu ana dek %68'lik topla oynama üstünlüğü var.

15' Arda hava topu mücadelesinin ardından bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

16' Arda'nın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.