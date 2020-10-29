ÖZET | Sivasspor - Maccabi Tel Aviv: 1-2

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Sivasspor, 10 kişi kaldığı mücadelede rakibine 2-1 yenilerek bu haftayı da puansız kapattı. Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maç özeti ve maçın detayları haberimizde... Sivasspor 55. dakikada Kayode ile öne geçerken, 67. dakikada gelen penaltı her şeyi değiştirdi. Camara pozisyonun ardından kırmızı kart gördü ve topun başına gelen Biton penaltıdan ağları sarsarak beraberliği sağladı. Kalan bölümde 1 kişi eksik mücadele etmek zorunda kalan Sivasspor, 75. dakikada Peretz'in golüne engel olamadı ve maçtan 2-1 yenil ayrıldı. İlk maçında deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup olan Sivasspor, 2 maç sonunda 0 puanda kaldı. Maccabi Tel Aviv ise Karabağ'ın ardından Sivasspor'u de yenerek 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Grubun 3. haftasında Sivasspor evinde Karabağ ile karşılaşacakken, Maccabi Tel Aviv deplasmanda Villarreal'e konuk olacak. SİVASSPOR - MACCABI TEL AVIV MAÇ ÖZETİ 1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı... 4' Kayode sağ kanattan ortasını yaptı, ön direğe doğru koşu yapan Gradel topa dokunamadı.

5' Maccabi ilk kez atağa çıkmaya çalıştı, Davidzada'nın sol kanattan ortasında top doğrudan auta gitti. 6' Sivasspor'un rakip yarı alanda kaptırdığı top sonrası Maccabi hızlı atağa çıkmak istedi, Glazer'in ara pasına Shechter hareketlendi ancak top doğrudan kaleci Samassa'ya gitti. 7' Claudemir'in sağ kanattan kulandığı uzun taç atışında Camara ceza alanı içinde kafayı vurdu ancak kaleci Tenenbaum topu zorlanmadan kontrol etti. 10' Uğur Çiftçi defansın hatasıyla önünde bulduğu topu sol kanattan içeri ortaladı. Savunmadan seken topa ön direkte Kayode hareketlendi ancak kaleci Tenenbaum kontrol etti. 12' TEHLİKE! Maccabi bir anda etkili geldi. Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrası Shechter'in kale alanına doğru ortaladığı topu savunma ıskaladı, oraya hareketlenen Rikan bomboş kaldı ancak o da vuruşunu yapamayınca top doğrudan auta çıktı. 19' Samassa'nın uzun vuruşunda Maccabi savunması ve kaleci Tenenbaum arasında anlaşmazlık yaşandı. Bu sırada Gradel araya girmek istedi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

20' BİR KAFA! Sivasspor çok etkili geldi. Max Gradel'in sol kanattan ortasına arka direkte Yatabare kafayı vurdu. Az farkla yandan auta giden top öncesi faul düdüğü de geldi. Top Maccabi'de... 25' MUTLAK GOL KAÇTI! Ön alanda yaptığı baskıyla topu kapan Max Gradel hızla ceza alanına girdi ve yanındaki iki arkadaşına rağmen kaleyi denedi. Vuruşunda kaleciyi geçen top direğin yanından auta çıktı. 29' Köşe vuruşu sonrası ters kanada açılan topu Uğur Çiftçi içeriye doldurdu. Hakan Arslan kafa vuruşunu yapmak isterken son anda kaleci Tenenbaum topu tokatladı. 30' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçildi. Temsilcimiz Sivasspor şu ana dek oldukça iyi bir performans sergiliyor. 33' Bu kez Camara savunmadan uzun bir pas çıkardı. Yatabare savunma arkasına iyi sarktı ancak topa yetişemedi. Aut... 37' Faycal Fajr'ın sol kanattan yaptığı ortaya arkada boş kalan Yatabare iyi hareketlendi ve kafayı da vurdu ancak öncesinde ofsayt bayrağı havadaydı. 42' Savunmadaki bir anlık hatayı değerlendirmek isteyen Kayode topu kapmak için büyük çaba sarf etti ancak başaramadı. Top kaleci Tenenbaum'da kaldı.

44' İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi. İLK YARI SONUCU: Sivasspor 0-0 Maccabi Tel Aviv 45' İkinci yarı başladı! 48' Ayağa paslarla iyi çıkan Maccabi'de Peretz uzaklardan kaleyi denedi, top üstten auta çıktı. 49' KAÇTI! Max Gradel'in sol kanattan ortaladığı topa arka direkte Yatabare kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı. 50' Sivasspor ceza alanının sol kanadında oluşan karambol sonrası Davidzada ortaladı, top kaleci Samassa'nın kontrolünde doğrudan auta çıktı. 55' GOL! Sivasspor attı! Yatabare'nin derinlemesine pasıyla sol kanattan içeri sokulan Max Gradel karşı karşıya pozisyonda pasını çıkardı ve Kayode topu boş ağlara yuvarladı, temsilcimiz öne geçti: 1-0 62' Çok adamla Sivasspor kalesine yüklenen Maccabi'de Peretz sert bir orta kesti. Kaleci Samassa topu kontrol etti. 67' PENALTI! Maccabi Tel Aviv atağında sağdan yapılan ortada kale önüne çevrilen topu uzaklaştırmak isteyen Camara, Golasa'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 68' GOL! Penaltıda topun başına geçen Dan Biton, kaleci Samassa ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-1

71' DİREKTEN DÖNDÜ! Faycal Fajr'ın orta alanda kazanılan serbest vuruştan içeri doldurduğu top savunmadan sekti. Kale alanı içinde Yatabare'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. 74' GOL! Rikan'la duvar pası yaparak ceza alanına sokulan Peretz, ilk şutunda kaleci Samassa'dan dönen topu kafayla tamamladı ve Maccabi'yi öne geçirdi: 1-2 77' Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Fajr ortaladı, kale alanı önündeki Yatabare'nin kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı. 78' Temsilcimiz Sivasspor, öne geçtiği maçta aynı anda gelen penaltı ve kırmızı kart kararı sonrası oyundan iyice düştü. Maccabi çok rahat bir oyun sergiliyor. 80' Ayağa paslarla hücuma çıkan Maccabi'de Davidzada sol kanattan ortasını yaptı, yerden giden topu savunma kornere yolladı. 81' Sivasspor kalesinde gördüğü gollerin ardından ilk kez çok adamla hücuma çıktı. Faycal Fajr'ın sol kanattan ortasında kaleci Tenenbaum topu yumrukladı. 89' Maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi. MAÇ SONUCU: Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv