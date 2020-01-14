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  4. ÖZET | Sivasspor - Yeni Malatyaspor 4-0 maç sonucu

ÖZET | Sivasspor - Yeni Malatyaspor 4-0 maç sonucu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 14.01.2020 20:58 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında, ligin lideri Sivasspor evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Sivasspor - Yeni Malatyaspor 4-0 maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Sivasspor, çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı. Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 22. ve 49. dakikalarda Mert Hakan, 28. dakikada penaltıdan Emre Kılınç ve 45+4. dakikada Yatabare'den geldi.

Malatyaspor'da Beşiktaş'a transferi gündemde olan Guilherme yedek kulübesinde başladığı maçın 2. yarısında oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe 14:00'da Malatya'da oynanacak.

SİVASSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet CemHanoğlu, Candaş Elbil
D.G. Sivaspor: Samassa, Caner, Aaron (Cofie dk. 55), Ziya, Fatih, Marcelo(Barış dk. 46), Mert Hakan, Hakan , Erdoğan, Emre (Uğur dk. 46), Yatabare
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Papp, Traore, Armin, Volkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
BTC Türk Yeni Malatyaspor: Ufuk, Erkan, Hadebe, Mustafa, Özer, Donald, Robin (Chaaleli dk. 80), Fofana (Marques dk. 46), Ahmet (Acquah dk. 46), Bifouma, Umut
Yedekler: Abdulsamet, Murat, Chebake, Rafael, Sakıb
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller: Mert Hakan (dk. 21 ve 49), Emre (dk. 27 pen.), Yatabare (dk. 45) (D.G. Sivasspor)
Sarı kartlar: Erdoğan, Fatih (D.G. Sivasspor), Hadebe (BTC Türk Yeni Malatyaspor)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Buraya bundan 7 maç haftası önce yazdım sergen maç satıyor. Sergen iddaaa oynuyor. Sergenin başka planları var. Dedim dedim bak ne oldu şimdi :))
İyi ve akıllı top oynuyor,takım olmayı başarabilmişler.ikinci yarı Türk duygusallığı,battı balık yan gider mağlubiyetleri yaşamazsa;bu Sivas alır ligi,götürür...İktidarın önderliğiyle önemi daha da artan Orta ve İç Anadolu Bölge Şehirlerinden bir takımın bu patlamayı yapması bekleniyordu ki daha önceden de Avrupa kupalarına katılacak kadar ilk 3 de bitirme tecrübesi de var Sivas'ın.Rıza hoca gibi efendi bir karakter ile birleşince bu başarısını küçümsememek lazım.Bügün de Sergen'e karşı beni unuttun Beşiktaş camiası mesajı verdi!Fakat herşeye rağmen GS daha tecrübeli,güçlü ve turnuva takımı...
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