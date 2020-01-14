ÖZET | Sivasspor - Yeni Malatyaspor 4-0 maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Sivasspor, çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı. Sivasspor Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 22. ve 49. dakikalarda Mert Hakan, 28. dakikada penaltıdan Emre Kılınç ve 45+4. dakikada Yatabare'den geldi.
Malatyaspor'da Beşiktaş'a transferi gündemde olan Guilherme yedek kulübesinde başladığı maçın 2. yarısında oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe 14:00'da Malatya'da oynanacak.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet CemHanoğlu, Candaş Elbil
D.G. Sivaspor: Samassa, Caner, Aaron (Cofie dk. 55), Ziya, Fatih, Marcelo(Barış dk. 46), Mert Hakan, Hakan , Erdoğan, Emre (Uğur dk. 46), Yatabare
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Papp, Traore, Armin, Volkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
BTC Türk Yeni Malatyaspor: Ufuk, Erkan, Hadebe, Mustafa, Özer, Donald, Robin (Chaaleli dk. 80), Fofana (Marques dk. 46), Ahmet (Acquah dk. 46), Bifouma, Umut
Yedekler: Abdulsamet, Murat, Chebake, Rafael, Sakıb
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller: Mert Hakan (dk. 21 ve 49), Emre (dk. 27 pen.), Yatabare (dk. 45) (D.G. Sivasspor)
Sarı kartlar: Erdoğan, Fatih (D.G. Sivasspor), Hadebe (BTC Türk Yeni Malatyaspor)
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