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Galatasaray kiralık göndermişti! Brezilya ekibinden Cuesta açıklaması

Galatasaray'ın Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilya ekibinden gelen resmi açıklama, Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma dönüş ihtimalini yeniden gündeme taşırken, transferdeki kritik detaylar dikkat çekti.

Galatasaray kiralık göndermişti! Brezilya ekibinden Cuesta açıklaması
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın sezon başında Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta'nın geleceğiyle ilgili Brezilya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Brezilya temsilcisi, Kolombiyalı savunmacının durumunu değerlendirmek üzere sarı-kırmızılı yönetimle temas halinde olduklarını duyurdu.

SÖZLEŞME VE SAKATLIKLAR...

Galatasaray kiralık göndermişti! Brezilya ekibinden Cuesta açıklaması 1

Vasco da Gama ile Galatasaray arasındaki görüşmelerde Cuesta'nın sözleşme şartları ve fiziksel durumu ön plana çıktı. Yaklaşık bir aydan uzun süredir kalça sıkışması problemiyle mücadele eden futbolcunun sağlık durumunun da değerlendirmeye alındığı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 5,75 MİLYON EURO

Galatasaray kiralık göndermişti! Brezilya ekibinden Cuesta açıklaması 2

Kolombiyalı stoperin kiralık sözleşmesinde 5,75 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alıyor. Ancak Brezilya ekibinin mevcut şartlarda bu hakkı kullanmasının beklenmediği ifade ediliyor. Cuesta'nın geleceğinin, iki kulüp arasındaki görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

FLAMENGO MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray kiralık göndermişti! Brezilya ekibinden Cuesta açıklaması 3

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir ağrıları bulunan Carlos Cuesta, Brezilya Ligi'nin 33. haftasında oynanacak Flamengo karşılaşmasının kadrosunda da kendisine yer bulamadı. Sol kalçasındaki sıkışma sendromu nedeniyle forma giyemeyecek olan savunmacının durumu, Galatasaray ile Vasco da Gama arasındaki temasların önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

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