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ÖZET | Stoke City - Tottenham maç sonucu: 1-3

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.12.2020 10:11 | Son Güncelleme

İngiltere Lig Kupası'nda Stoke City'yi 3-1 yenen Tottenham, yarı finale yükseldi.

ÖZET | Stoke City - Tottenham maç sonucu: 1-3

Britannia Stadı'nda oynanan İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Championship ekibi Stoke City, Premier Lig takımı Tottenham'ı ağırladı.

Etkili bir futbol sergileyen konuk ekip, 22. dakikada Gareth Bale, 70. dakikada Ben Davies ve 81. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Stoke City'nin tek golünü 53. dakikada Jordan Thompson kaydetti. Bu sonuçla Tottenham, Brentford ve Manchester City'den sonra kupada yarı finale çıkan üçüncü takım oldu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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