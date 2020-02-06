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ÖZET | Tottenham 3-2 Southampton (İngiltere Federasyon Kupası)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.02.2020 08:26 | Son Güncelleme

İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinde Southampton ile karşılaşan Tottenham, rakibini 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

ÖZET | Tottenham 3-2 Southampton (İngiltere Federasyon Kupası)

Tottenham, Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı. Tottenham, kupanın 4. tur ikinci maçında Southampton'ı ağırladı.

TOTTENHAM TUR ATLADI

Tottenham'ın gollerini, 12. dakikada Tanguy Ndombele, 78. dakikada Lucas Moura ve 87. dakikada Heung-Min Son atarken, Southampton'da 34. dakikada Shane Long ve 72. dakikada Danny Ings ağları sarsan futbolcular oldu. Tottenham, 5. tur mücadelesinde Norwich City ile karşılaşacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Federasyon (FA) Kupası southampton Tottenham

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