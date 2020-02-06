ÖZET | Tottenham 3-2 Southampton (İngiltere Federasyon Kupası)

Tottenham, Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı. Tottenham, kupanın 4. tur ikinci maçında Southampton'ı ağırladı.

TOTTENHAM TUR ATLADI

Tottenham'ın gollerini, 12. dakikada Tanguy Ndombele, 78. dakikada Lucas Moura ve 87. dakikada Heung-Min Son atarken, Southampton'da 34. dakikada Shane Long ve 72. dakikada Danny Ings ağları sarsan futbolcular oldu. Tottenham, 5. tur mücadelesinde Norwich City ile karşılaşacak.

(AA)

