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  4. ÖZET | Tottenham-Liverpool maç sonucu: 0-1 (Liverpool, Premier Lig rekoru kırdı)

ÖZET | Tottenham-Liverpool maç sonucu: 0-1 (Liverpool, Premier Lig rekoru kırdı)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.01.2020 22:55 | Son Güncelleme

Premier Lig'de lider Liverpool deplasmanda Tottenham'ı Firmino'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Ligdeki galibiyet serisini 12 maça çıkarıp puanını 61 yapan Liverpool, Leicester City ile puan farkını 16'ya yükseltti. Ligde oynadığı 21 maçta 20 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kırmızılar, lig tarihinde ilk 21 maçta en yüksek puan toplayan takım oldu.

ÖZET | Tottenham-Liverpool maç sonucu: 0-1 (Liverpool, Premier Lig rekoru kırdı)

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasındaki dev maçta Liverpool deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya geldi. Liverpool maçı 1-0'lık skorla kazandı.

1 maçı eksik olan Liverpool, bu sonuçla birlikte 20 galibiyet ve 1 beraberlikle İngiltere'nin en üst liginde 21 hafta sonunda 61 puana ulaşan ilk takım oldu. Bir önceki rekor, 2017-18 sezonunda 21 hafta sonunda 59 puan toplayan Manchester City'de bulunmaktaydı.

LEICESTER İLE FARK 16'YA ÇIKTI

Liverpool'a galibiyeti getiren gol, 37. dakikada Muhammed Salah'ın asistinde Roberto Firmino ile geldi. Bu sonucun ardından Liverpool, 2. sıradaki Leicester City ile puan farkını 16'ya çıkardı. 1 maçı eksik olan Manchester City ile ise fark 17 puan oldu. Son 5 maçta sadece 1 galibiyeti olan Tottenham ise 30 puanda kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
Tottenham-Liverpool Premier Lig Roberto Firmino

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