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ÖZET | Tottenham - Manchester City maç sonucu: 2-0

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.02.2020 21:47 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 25. haftasında Tottenham, sahasında konuk ettiği Manchester City'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Tottenahm - Manchester City maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Tottenham - Manchester City maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham Hotspur, sahasında Manchester City'yi 2-0 yendi. Tottenahm - Manchester City maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Liverpool'un 22 puan gerisinde kalan son şampiyon Manchester City, ligin 25. hafta mücadelesinde başkent Londra'da Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham Hotspur'a konuk oldu.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 40. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Manchester temsilcisinde forma giyen Oleksandr Zinchenko, 60. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Tottenham Hotspur yeni transferi Steven Bergwijn ile 63. dakikada 1-0 öne geçti.

71. dakikada Heung-Min Son ile farkı ikiye çıkaran Mourinho'nun öğrencileri, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve haftayı galibiyetle kapattı.

Bu galibiyetin ardından Tottenham Hotspur puanını 37'ye çıkarırken, Manchester City 51 puanda kaldı. Lider Liverpool'un 73 puanı bulunuyor.

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