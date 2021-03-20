ÖZET | Trabzonspor 4-1 Ankaragücü

Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 8. ve 28. dakikada Caleb Ekuban, 30. dakikada Djaniny ile 90+4. dakikada Edgar Ie attı. Ankaragücü'nün tek sayısını ise 26. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 2 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor, 55 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ankaragücü ise 29 puanla 17. sırada yer buldu.

Trabzonspor, milli ara sonrası oynanacak olan 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Antalyaspor'u konuk edecek.

BERAT'IN SAKATLIĞI DÜZELMEDİ

Trabzonspor'da geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir sakatlığı geçmeyince yine maç kadrosuna alınmadı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır" açıklamasında bulundu.