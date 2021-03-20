ÖZET | Trabzonspor 4-1 Ankaragücü

Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 8. ve 28. dakikada Caleb Ekuban, 30. dakikada Djaniny ile 90+4. dakikada Edgar Ie attı. Ankaragücü'nün tek sayısını ise 26. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ kaydetti.
Bu sonucun ardından ligde 2 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor, 55 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ankaragücü ise 29 puanla 17. sırada yer buldu.
Trabzonspor, milli ara sonrası oynanacak olan 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Antalyaspor'u konuk edecek.
Trabzonspor'da geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir sakatlığı geçmeyince yine maç kadrosuna alınmadı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır" açıklamasında bulundu.
Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak için sahaya çıktı. Geride kalan 73 maçta; bordo-mavili takımın galibiyetlerde 39-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 116 kez havalandırırken, kalesinde 65 gol gördü. İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor’un rakibine üstünlük kurduğu dikkati çekiyor.
Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen, düşme hattının bir üst basamağına çıkan ve son 3 maçını kazanan MKE Ankaragücü’nde, son maçta iki gol pası veren Stelios Kitsiou, sarı kart cezası nedeniyle Trabzon'da forma giyemedi.
8' Rakiplerinden sıyrılarak sağ taraftan ceza alanı son çizgisine doğru inen Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich'den dönen topu Ekuban, tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0
22' Nwakaeme'nin şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağa vuramayınca kaleci Friedrich, tehlikeyi yatarak önledi.
23' Endri Çekici'nin şutunda savunmaya çarpan top ceza alanı içinde Geraldo'nun önüne doğru düştü. Bu futbolcu Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
26' İbrahim Akdağ, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden filelere göndererek beraberliği sağladı: 1-1
28' Trabzonspor, tekrar öne geçti. Djaniny'in pasında yakın mesafede dönerek Kulusic'den sıyrılan Ekuban, topu kaleci Friedrich'in solundan filelere göndererek kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1
30' Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda Sarlija'dan topu kaparak ceza alanına taşıyan Djaniny, kaleci Friedrich'ten sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1
33' Bakasetas'ın pasında arka direkte Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich, topu güçlükle kornere çeldi.
38' Ankaragücü'nde sakatlanan Friedrich'in yerine Korcan Çelikay, oyuna dahil oldu.
45+3' Geraldo'nun sağdan ortasında, Endri Çekiçi'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk dibinden topu kornere çeldi.
59' Djaniny'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Korcan Çelikay, yatarak tehlikeyi önledi.
75' Lobjanidze'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Borven'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
85' Baker'in kullandığı serbest atışta barajı geçen top direğin yanından auta gitti.
90+4' Sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest atışta, kaleci Korcan Çelikay'ın çeldiği top Edgar'ın önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 4-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kemal Yılmaz
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 71 Hosseini), Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı (Dk. 71 Baker), Bakasetas (Dk. 81 Flavio), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 85 Afobe), Djaniny (Dk. 81 Yusuf Sarı)
MKE Ankaragücü: Friedrich (Dk. 38. Korcan Çelikay), Pinto (Dk. 71 Badji), Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ (Dk. 89 Emre Güral), Endri Çekiçi (Dk. 71 El Hadji), Geraldo, Paintsil (Dk. 89 Orkan Çınar), Lobjanidze, Borven
Goller: Dk. 8 ve 28 Ekuban, Dk. 30 Djaniny, Dk. 90+4 Edgar (Trabzonspor) Dk. 26 İbrahim Akdağ (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 46 Atila Turan, Dk. 82 Sarlija (MKE Ankaragücü) Dk. 57 Djaniny (Trabzonspor)
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