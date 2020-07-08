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ÖZET | Trabzonspor-Antalyaspor: 2-2

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.07.2020 20:30 | Son Güncelleme

Şampiyonluk mücadelesi yapan Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Geçen hafta Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenerek kayıp yaşamayan Trabzonspor, bu hafta da maça galibiyet parolasıyla çıktı. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Başakşehir ile birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı olan Bordo-Mavili takım sahasında Antalyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

MAÇ BAŞLADI

  1. dakikada ceza alanının hemen içerisinde Doğukan Sinik, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

  2. dakikada Ufuk Akyol, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluşturdu: 0-1

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  1. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Pereira'nın sağdan ceza alanına ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top Veysel Sarı'nın eline çarptı. Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

  2. dakikada Sosa, kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

  3. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kornere çeldi.

  4. dakikada Ndiaye'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın şutunda, top yandan auta gitti.

  5. dakikada Ndiaye ile ver-kaç yapan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden şutunda yerden seken top az farkla auta çıktı.

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  1. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Sörloth'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

  • dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bir penaltı daha kazandı. Sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Ekuban, Mukairu'nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

  • dakida Sosa, topu kaleci Boffin'in sol üst köşesinden filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1

    • Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

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    İKİNCİ YARI BAŞLADI

    51.dakikada köşe vuruşunu Sosa kullandı ortasına Ekuban vurdu top auta gitti

    ANTALYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 53.dakikada sağ kanattan gelişen atakta seken topu bir anda önünde bulunan Nazım Sangare kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu şutunu Uğurcan Çakır çıkardı

    OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 58.dakikada Antalyaspor'da Mukairu oyundan çıktı yerine Yekta Kurtuluş girdi

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    OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 65.dakikada Trabzonspor'da Ekuban oyundan çıktı yerine Nwakaeme girdi

    OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 65.dakikada Trabzonspor'da Ndiaye oyundan çıktı yerine Guilherme girdi

    GOL! Antalyaspor Yekta Kurtuluş'un attığı golle durumu 2-2 yaptı. Ceza sahasına merkezden giren tecrübeli oyuncu kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve golü attı

    73.dakikada Nwakaeme ceza sahası dışından vurdu şutu savunmadan sekip kalecide kaldı

    75.dakikada Antalyaspor etkili geldi. Ceza sahasına girer girmez Gustavo Blanco sol ayağıyla plase vuruşunu yaptı top kalecide kaldı

    ANTALYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 76.dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Nazım Sangare uygun durumda vurdu şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

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    DİREKTEN DÖNDÜ! 81.dakikada Sosa sağ kanattan korneri kullandı ortasına Hosseini kafayı vurdu top üst direkten geri geldi

    SARI KART 83.dakikada Gaston Campi yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

    85.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Guilherme kullandı ortasına arka direkte Abdülkadir Ömür kafayı vurdu ama top auta gitti

    Trabzonspor - Antalyaspor maçında en az +6 dakika uzatma oynanacak.

    Maçın geriye kalan kısmında tehlikeli bir atak olmadı ve karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlandı.

    TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇ DETAYLARI

    Stat: Medical Park

    Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takbak

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth

    Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Sangare, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Mukariu, Doğukan Sinik, Amilton, Blanco

    Goller: Dk. 8 (Penaltıdan) Ufuk Akyol,Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 15 ve 43 (Penaltılardan) Sosa (Trabzonspor)

    Sarı kartlar: Dk. 14 Veysel Sarı, Dk. 24 Amilton, Dk. 43 Mukariu,Dk. 83 Gaston Campi (Fraport TAV Antalyaspor)

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    Okuyucu Yorumları 10 yorum
    yine 2011 yılı şampiyonu trabzonspor sesleri yükselecek
    Ahahhaaaaa firtinaymış. Al sana fırtına. Yaaa trabzon takım felan değil. Takımın yarısı olmayan Antalya paçavraya çevirdi. Zaten buraya kadar gelmeyide hak etmemişti. Daha beter olsun. Şampiyon Başakşehir.
    parmak a bakıyorum sahada yüz ifadesine,yav birader çıkış yolunu bulamıyorsan gösteren birini izle.sen her atılamayan pasın peşinden koşmak zorunda değilsin,kaldır elini adam gibi pas at lan de,kaptırdın topu git kovala bekleme lan burada de.o sahada herkes bir kişilik yer işgal ediyor,neden sen özveri göstermek zorundaymışsın gibi bakıyorsun sağa sola.kim kaptırdıysa o eşşek koşsun,topun peşinde koşmaktan artık orta atamayacak hale geldin.yanındaki adamlar yürüyor,aldıkları topları rakibe atıyorlar sende tepki yok.insiyatif almazsan hep alternatif olarak kalırsın
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