ÖZET | Trabzonspor-Antalyaspor: 2-2

dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Pereira'nın sağdan ceza alanına ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top Veysel Sarı'nın eline çarptı. Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ’u konuk etti. Başakşehir ile birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı olan Bordo-Mavili takım sahasında Antalyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bir penaltı daha kazandı. Sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Ekuban, Mukairu'nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

dakida Sosa, topu kaleci Boffin'in sol üst köşesinden filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1

Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

51.dakikada köşe vuruşunu Sosa kullandı ortasına Ekuban vurdu top auta gitti

ANTALYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 53.dakikada sağ kanattan gelişen atakta seken topu bir anda önünde bulunan Nazım Sangare kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu şutunu Uğurcan Çakır çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 58.dakikada Antalyaspor'da Mukairu oyundan çıktı yerine Yekta Kurtuluş girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 65.dakikada Trabzonspor'da Ekuban oyundan çıktı yerine Nwakaeme girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 65.dakikada Trabzonspor'da Ndiaye oyundan çıktı yerine Guilherme girdi

GOL! Antalyaspor Yekta Kurtuluş'un attığı golle durumu 2-2 yaptı. Ceza sahasına merkezden giren tecrübeli oyuncu kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve golü attı