ÖZET | Trabzonspor-Antalyaspor: 2-2

Trabzonspor, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Başakşehir ile birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı olan Bordo-Mavili takım sahasında Antalyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.
dakikada ceza alanının hemen içerisinde Doğukan Sinik, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Pereira'nın sağdan ceza alanına ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top Veysel Sarı'nın eline çarptı. Halil Umut Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.
dakikada Sosa, kaleci Boffin'in sağ tarafından yerden topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1
dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak kornere çeldi.
dakikada Ndiaye'nin pasında sol çaprazda topla buluşan Ekuban'ın şutunda, top yandan auta gitti.
dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Sörloth'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bir penaltı daha kazandı. Sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Ekuban, Mukairu'nun arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
51.dakikada köşe vuruşunu Sosa kullandı ortasına Ekuban vurdu top auta gitti
ANTALYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 53.dakikada sağ kanattan gelişen atakta seken topu bir anda önünde bulunan Nazım Sangare kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vurdu şutunu Uğurcan Çakır çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 58.dakikada Antalyaspor'da Mukairu oyundan çıktı yerine Yekta Kurtuluş girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 65.dakikada Trabzonspor'da Ekuban oyundan çıktı yerine Nwakaeme girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 65.dakikada Trabzonspor'da Ndiaye oyundan çıktı yerine Guilherme girdi
GOL! Antalyaspor Yekta Kurtuluş'un attığı golle durumu 2-2 yaptı. Ceza sahasına merkezden giren tecrübeli oyuncu kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve golü attı
73.dakikada Nwakaeme ceza sahası dışından vurdu şutu savunmadan sekip kalecide kaldı
75.dakikada Antalyaspor etkili geldi. Ceza sahasına girer girmez Gustavo Blanco sol ayağıyla plase vuruşunu yaptı top kalecide kaldı
ANTALYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 76.dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Nazım Sangare uygun durumda vurdu şutu kaleci Uğurcan'da kaldı
DİREKTEN DÖNDÜ! 81.dakikada Sosa sağ kanattan korneri kullandı ortasına Hosseini kafayı vurdu top üst direkten geri geldi
SARI KART 83.dakikada Gaston Campi yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
85.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Guilherme kullandı ortasına arka direkte Abdülkadir Ömür kafayı vurdu ama top auta gitti
Trabzonspor - Antalyaspor maçında en az +6 dakika uzatma oynanacak.
Maçın geriye kalan kısmında tehlikeli bir atak olmadı ve karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlandı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takbak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Sangare, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Mukariu, Doğukan Sinik, Amilton, Blanco
Goller: Dk. 8 (Penaltıdan) Ufuk Akyol,Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 15 ve 43 (Penaltılardan) Sosa (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Veysel Sarı, Dk. 24 Amilton, Dk. 43 Mukariu,Dk. 83 Gaston Campi (Fraport TAV Antalyaspor)
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