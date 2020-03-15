ÖZET | Trabzonspor - Başakşehir maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 26. hatasında Trabzonspor Başakşehir karşı karşıya geldi. Liderlik yarışı veren Trabzonspor ve Başakşehir kozlarını paylaştı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta iki ekipte ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Trabzonspor Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde... Başakşehir'un golünü 57. dakikada Demba Ba kayderderken, Trabzonspor'un golü 62. dakikada Skrtel'in kendi kalesine attığı golle geldi. Bu sonuçla Trabzonspor ve Başakşehir puanlarını 53. yaptı. DA COSTA GERİ DÖNDÜ Trabzonspor’un BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada, erteleme tarihinden sonra transfer edildikleri için statü gereği forma giyemeyen Messias ile Da Costa, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla takıma döndü. Da Costa 11'de kendine yer bulurken Mesias yedek kulübesinde yer aldı. Aynı maçta statü gereği oynamayan Guilherme ise Medipol Başakşehir mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. TARAFTARLAR TAKIMA KONVOYLARLA EŞLİK ETTİ Trabzonspor taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

Takımın çıkış yapacağı güzergahta meşale yakan ve tezahüratlarda bulunan bordo-mavili taraftarlar, kafilenin Medical Park Stadı'na girişine kadar araç konvoyu yaparak takımlarına destek verdi. Bu arada, bazı taraftarların "Engel değil Korona", "Sadakat armaya" yazılı pankart ve dövizler açtıkları görüldü. STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİ Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi. Soyunma odaları, basın tribünü, yedek kulübesi ve saha kenarları ile koridorların büyük bir titizlik içerisinde dezenfekte edildiği belirtildi. Karşılaşmada protokol tribünde yönetim kurulu üyelerine de kota koyuldu. Sadece 25 kişinin protokol tribününden maçı izlemesine izin verildi. ŞAMPİYONLUK KAREOĞRAFİSİ Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladı. Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların resmedildiği koreografide futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte yer alırken, "Şampiyonluk senindir, gerisi hikayedir." ifadelerine yer verildi.

Stadyumda ayrıca, "Şampiyonluk çok uzak değil" ve "İnan o güzel günler bizim", "Fırtınam felaketim hasretim" yazılı pankartlar açıldı. SÖRLOTH'A ÖZEL MOTİVASYON Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlandıktan sonra hafta içerisinde yoğun tedaviye alınan ve Medipol Başakşehir maçına yetiştirilen Sörloth, kulüpten özel talepte bulundu. Norveçli oyuncunun talebi doğrultusunda stadyumda kendi dilinde motive edici bir marş çalındı. İki takım oyuncuları "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale" pankartıyla sahaya çıktı. TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ dakikada Caiçara'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı. dakikada savunmadan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta gitti. dakikada sol taraftan Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerine çıkardığı pasta Nwakaeme'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı. dakikada Pereira'nın pasında, ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Sosa'nın yerden şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlığı kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇ DETAYLARI Stat: Medical Park Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Demba Ba Sarı kart: Dk. 37 Okan Burak (Medipol Başakşehir Teknik Direktörü)

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