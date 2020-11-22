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ÖZET | Trabzonspor-Erzurumspor: 1-0

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.11.2020 18:20 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Teknik direktör Abdullah Avcı ile ilk maçına çıkan bordo mavililer sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı bildi.

ÖZET | Trabzonspor-Erzurumspor: 1-0
  1. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaştı. Abdullah Avcı Trabzonspor'da ilk sınavından 3 puan ile ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 1-0 Erzurumspor

91' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Djaniny'nin ceza sahasının solundan çektiği şutunu kaleci Kayacan kurtardı.

89' Maçın sonuna en az beş dakika uzatma ilave edildi.

89' BB Erzurumspor'da Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortası kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

87' BB Erzurumspor'da Ibrahim Sissoko'nun yerine Jugurtha Hamroun oyuna girdi.

86' Ağırlaşan zeminin de etkisiyle iki takımın da oyuncuları ayakta kalmakta güçlük çekiyor.

85' Trabzonspor'da Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan oyuna girdi.

85' Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin yerine Bilal Başaçıkoğlu oyuna girdi.

84' Trabzonspor'da Djaniny'nin sağ kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında Nwakaeme eliyle kontrol etti ve top BB Erzurumspor'a geçti.

83' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün yerine Djaniny oyuna girdi.

83' BB Erzurumspor bu dakikalarda etkili olan taraf.

82' BB Erzurumspor'da Sissoko'nun ceza sahasından çektiği şut kaleci Uğurcan'da kaldı.

81' BB ERZURUMSPOR'DAN TEHLİKE! Emrah'ın sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Uğurcan yumruklayamadı, topu önünde bulan Gomes'in vuruşunu ise Hugo kesti.

76' Trabzonspor'da Lewis Baker, Ibrahim Sissoko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

75' Abdülkadir'in önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.

74' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

73' Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan yumrukladı.

72' Kaan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Uğurcan kornere çeldi. BB Erzurumspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

71' BB Erzurumspor'da Rashad Muhammed'in yerine Emrah Başsan oyuna girdi.

70' BB Erzurumspor ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

69' Maç kaldığı yerden yeniden başladı.

69' Abdulkadir şimdi ayağa kalktı, oyuna devam edebilecek gibi duruyor.

67' Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Rashad Muhammed'in faulüyle yerde kaldı.

66' Saha zemini yoğun yağmur yağışı nedeniyle iyice ağırlaşmış durumda.

65' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruş doğrudan auta gitti.

64' Trabzonspor sol kanadın ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

63' BB Erzurumspor'da Kayacan Erdoğan, ceza sahasının dışında Caleb Ekuban'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

61' Trabzonspor'da Benik Afobe'nin yerine Flavio Ramos uzaklaştırdı.

60' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Baker'ın vuruşu direk dibinden auta gitti.

59' Bu dakikalarda orta sahalar daha kolay geçilmeye başlandı.

58' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasının sağından çektiği şutu kaleci Kayacan'ın kucağında kaldı.

56' BB Erzurumspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

55' BB ERZURUMSPOR'DAN TEHLİKE! Kaan'ın sol kanattan ortasını kaleci Uğurcan kontrol edemedi, ondan seken topu Gomes tamamlamak istedi ama vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

54' Ekuban şimdi ayağa kalktı, oyuna devam edebilecek gibi duruyor.

53' Trabzonspor'da Ekuban bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

46' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Ekuban'ın ceza sahası içinde çektiği şutu farklı şekilde auta gitti.

45' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Trabzonspor 1-0 Erzurumspor

Ve ilk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

44' İlk yarının sonuna en az bir dakika uzatma ilave edildi.

44' Kullanılan serbest vuruş baraja takıldı.

43' Trabzonspor ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

42' Trabzonspor'un şu ana dek %62'lik topla oynama üstünlüğü var.

GOL İPTAL EDİLDİ!

41' GOL İPTAL! Maçın hakemi VAR incelemesinde Arturo Mina'nın Marlon'a faul yaptığını tespit etti.

39' BB ERZURUMSPOR SKORU EŞİTLEDİ! Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşuna Gomes kafayı vurdu, ardından altıpasta topu tamamlayan Mina ağları havalandırdı!

38' BB Erzurumspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

37' Bu dakikalarda oyunda tempo yükseldi.

36' BİR TEHLİKE DE BB ERZURUMSPOR'DAN! Rashad Muhammed'in ceza sahasının solundan çektiği şutunu Trabzonspor savunması kale çizgisinden çıkardı.

35' TRABZONSPOR NET FIRSATI KAÇIRDI! Ekuban'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Afobe kaleci Kayacan'ı da geçti, vuruşu ise yandan auta gitti.

33' Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunu önce Ekuban uzaklaştırdı, ardından ceza sahasının solunda topla buluşan Rashad Muhammed'in vuruşu yandan auta gitti.

31' BB Erzurumspor sol kanattan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

30' Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşuna Obertan vurdu, şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

29' BB Erzurumspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

27' Trabzonspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

26' Yoğun yağmur yağışı nedeniyle saha zemini oldukça ağırlaştı.

24' BB Erzurumspor'da Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Pereira uzaklaştırdı.

23' Caleb Ekuban böylece bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

MAÇTA İLK GOL GELDİ!

22' TRANZONSPOR ÖNE GEÇTİ! Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ekuban'ın vuruşu köşeden ağları havalandırdı!

21' BB Erzurumspor'da Arturo Mina, Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

20' Novikovas'ın kullandığı ikinci köşe vuruşunu ön direkte Nwakaeme uzaklaştırdı.

20' BB ERZURUMSPOR GOLE YAKLAŞTI! Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan yumrukladı, ardından seken topu tamamlayan Mina'nın kafa vuruşunu Hugo kale çizgisinden kornere gönderdi.

19' Bu defa BB Erzurumspor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

19' Baker'ın kullandığı köşe vuruşunu BB Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.

17' Trabzonspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

15' Oyunda tempo oldukça düşük.

14' Trabzonspor geriden kısa paslarla oyun kurmak isterken sık sık top kayıpları yapıyor.

13' BB Erzurumspor'da Donald'ın sol kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.

11' Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

10' BB Erzurumspor'da Murat Uçar, Marlon'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' Trabzonspor bu dakikalarda baskılı oynuyor.

10' Baker'ın kullandığı köşe vuruşunu savunmada Mina uzaklaştırdı.

7' TRABZONSPOR'DAN BİR TEHLİKE DAHA! Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Afobe'nin vuruşu uzak direğin dibinden dışarı gitti.

7' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşu savunmada Obertan uzaklaştırdı.

5' Trabzonspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

4' TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE! Baker'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Ekuban'ın vuruşu yandan auta gitti.

2' Novikovas'ın kullandığı serbest vuruş barajı geçemedi.

1' Obertan, Baker'ın faulüyle yerde kalmıştı.

1' BB Erzurumspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

TRABZONSPOR-ERZURUMSPOR MAÇ DETAYLARI

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Hasan, Mücahit, Donald, Boumal, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes

Gol: Ekuban (dk. 23) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Murat Uçar, Arturo Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

ABDULLAH AVCI DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, 9'uncu hafta mücadelesinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişata son vermeyi hem de yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ulan böyle ezileceğine 3-0 yenil.trabzon bir halt kazanmadı sadece trabzon puan kaybetsin diye bekleyenlerin avcu çukur kaldı.hala sistemdi,stoperdi,orta sahaydı geveliyorlar.lan oğlum,biz gol attıktan sonra uzaydan başka sistem,başka oyuncular mı iniyor.elinizde sırtı dönük oynamayı bilen forvet yok,adamın alışkanlığı farklı,öne geçtikten sonra ara topu kovalamaya başlıyor.orta sahadan kimse alamayacağı bir pas için bindirme yapmaz,böyle de takım çıkamaz.şu forvete ne oynayacağını öğretin yoksa sezon ortasını görmeden hepiniz gideceksiniz.sezon başı uyardım rakipleri izlemeye hazır olun diye
2.yari erzurum tek kale oynadı ama atamadı beceriksizler
bunu galibiyet olarak görüp, rehavete kapılmamalı. Erzurum'un şanssızlığı sayesinde alınmış üç puan bu.
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