ÖZET | Trabzonspor - Erzurumspor maç sonucu: 5-0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor evinde TFF 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'u konuk etti. Bu sene her kulvarda fırtına gini esen Trabzonspor, Erzurumspor'u da 5-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj sağladı. Trabzonspor - Erzurumspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 66. dakikada Sörloth, 43. dakikada Nwakaeme'den gelirken bordo mavililerin diğer 2 golünü Erzurumspor'dan 26. dakika Yusuf Acer ve 61. dakikada Merthan Açıl kendi ağlarına gönderdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Şubat Perşembe günü Erzurum'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçı kadrosundan sadece Sörloth, Ndiaye, Campi ve Novak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Hüseyin Türkmen ve Sosa maç kadrosuna alınmazken, Uğurcan Çakır, Mikel, Ekuban, Yusuf Sarı ve Pereira ise yedek kulübesinde oturdu.