ÖZET | Trabzonspor - Fenerbahçe maç sonucu: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmak isteyen Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Taraftarı önünde oynayan Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor bu skorla final için avantajı kaptı. Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 46. dakikada Alexander Sörloth ve 66. dakikada Novak'tan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısı 82. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.

Turun ikinci maçı 21 Nisan Salı günü saat 20:30'da Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

SİMON FALETTE HASTANEYE KALDIRILDI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Oyuna devam edemeyen Falette, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

NDİAYE'YE DE SAKATLANDI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmada bordo-mavililer adına talihsizlik yaşandı. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Badou Ndiaye sakatlanarak kenara geldi.