ÖZET | Trabzonspor - Fenerbahçe maç sonucu: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmak isteyen Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Taraftarı önünde oynayan Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor bu skorla final için avantajı kaptı. Trabzonspor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 46. dakikada Alexander Sörloth ve 66. dakikada Novak'tan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısı 82. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.
Turun ikinci maçı 21 Nisan Salı günü saat 20:30'da Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Oyuna devam edemeyen Falette, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmada bordo-mavililer adına talihsizlik yaşandı. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Badou Ndiaye sakatlanarak kenara geldi.
Trabzonspor orta sahasının önemli isimlerinden Badou Ndiaye, karşılaşmanın 39. dakikasında sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bordo-mavili takımda kenara gelen Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.
4. dakikada Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sosa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı hemen dışından gelişine vuruşunda kaleci Altay Bayındır, güçlükle topu kornere çeldi.
10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.
20. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından yerden tuşunda, savunmaya çarpan topu kaleci Erce Kardeşler yatarak kontrol etti.
39. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.
45+2. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.
47. dakikada savunmanın hatasında topu önüne alarak ceza sahası içine giren Sorloth, kaleci Altay'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
50. dakikada Guilherme'nin ceza sahası sol çaprazdan sert şutunu kaleci Altay kale direği dibinde kornere çıkardı.
66. dakikada Ekuban'ın sağ taraftan getirdiği topla ceza sahası içine girdi. Penaltı noktasına yakın yere çıkardığı meşin yuvarlağa Novak'ın bekletmeden vuruşunda top kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluştu. 2-0
77. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu Mehmet Ekici önüne aldı. Düzgün vuruşunda ise kaleci Erce Kardeşleri geçen topu çizgi üzerinde Da Costa kafayla kornere çıkardı.
81. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ taraftar ortasında kale sahası içinde topa iyi yükselen Vedat Muriqi, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye (Dk. 39 Guilherme), Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Falette (Dk. 10 Tolgay Arslan), Deniz Türüç, Ozan Tufan, Gustavo, Mehmet Ekici, Kruse, Tolga Ciğerci, Muriç
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