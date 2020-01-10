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  4. ÖZET | Trabzonspor-Partizan Tiran maç sonucu: 1-0

ÖZET | Trabzonspor-Partizan Tiran maç sonucu: 1-0

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.01.2020 19:22 | Son Güncelleme

Trabzonspor, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı, Sörloth'un golüyle 1-0 yendi.

ÖZET | Trabzonspor-Partizan Tiran maç sonucu: 1-0

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, kamp yaptığı otelin sahasında Partizan Tiran ile karşılaştı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, takımını sahaya, Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çöreki, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Trabzonspor ilk yarıyı 23. dakikada Sturridge'in pasıyla topla buluşan Sörloth'un attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele bordo-mavili ekibin 1-0'lık galibiyetiyle bitti.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda genç oyuncularını sahaya sürdü. Karşılaşmayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi. Antalya kampındaki son hazırlık maçını oynayan bordo-mavili takım, Trabzon'a dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor-Partizan Tiran Trabzonspor Partizan Tiran

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