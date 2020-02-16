ÖZET | Trabzonspor - Sivasspor: 2-1 maç sonucu

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen maçta Trabzonspor Norveçli yıldızı Alexander Sörloth ile Sivasspor'u devirdi. Sörloth attığı gol ve Caner Osmanpaşa'nın kendi kalesine attırdığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı. Trabzonspor Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 4. dakikada Sörloth'dan ve 43. dakikada Caner Osmanpaşa'dan(K.K.) geldi. Sivasspor'un tek sayısı 90+3'de Yatabare'den geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor bir maç eksikle puanını 44'e çıkarak liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 42 puanda kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira , Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa , Guilherme , Ndiaye , Nwakaeme (Abdulkadir Parmak dk. 34 ), Sörloth
Yedekler: Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Bilal Başacıkoğlu, Sturridge
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Demir Grup Sivasspor: Samassa x, Marcelo x, Caner Osmanpaşa x, Appindangoye x, Uğur Çiftçi x (Yasin Öztekin dk. 33 x), Fatih Aksoy , Hakan Arslan , Mert Hakan Yandaş , Fernando , Ziya Erdal , Yatabare
Yedekler: Muhammer Yıldırım, Ali Şaşal, Isaac Cofie, Paul Papp, Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara, Armin Derlek, Furkan Sağlam, Claudemir
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Sörloth (dk. 4), Caner Osmanpaşa (dk. 43 k.k.) (Trabzonspor)
Sarı Kart: Marcelo (Sivasspor)
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