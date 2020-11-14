ÖZET | Türk Telekom - Fenerbahçe Beko: 81-82

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 82-81 mağlup etti.

Birinci periyodun başlarında Türk Telekom Dekker, Eric ve Mcintyre ile sayılar üretirken, Fenerbahçe Beko ise buna Vesely ve Pierre ile karşılık verdi ve maçın ilk 4 dakikasında Türk Telekom 7-5 üstünlük sağladı. Fenerbahçe Beko pota altından Pierre ve Brown'un 3 sayılık basketleriyle 7. dakikada ilk kez öne geçmeyi başardı: 9-10. Çeyreğin kalan dakikalarında Dekker ile boyalı alandan sayılar üreten Türk Telekom, birinci periyodu 21-15 üstün geçti.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed, Kenan Sipahi ve Ahmet Duverioğlu ile etkili olarak 13. dakikada skoru eşitledi: 21-21. Türk Telekom Wiltjer, Mcintyre, Johnson, Muhammed Baygül ile dış atışlardan Wiltjer ile de boyalı alandan ürettiği sayılarla 18. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 40-32. Fenerbahçe Beko bu dakikadan sonra iyi savunma yaparak rakibine sayı üretmekte zorluklar yaşatsa da devreye Türk Telekom 43-36 önde girdi.