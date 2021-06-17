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ÖZET | Ukrayna 2-1 Makedonya

17.06.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, Makedonya'yı yenerek EURO 2020'de gruptan çıkma umudunu koruyan takım oldu. Ukrayna, Makedonya'yı yıktı!

ÖZET | Ukrayna 2-1 Makedonya

EURO 2020 C Grubu ikinci maç gününde Ukrayna ile Makedonya karşı karşıya geldi. Bükreş Arena Nationala'da oynanan mücadeleyi Ukrayna 2-1'lik skorla kazandı.

Ukrayna'nın 29. dakikada kullandığı köşe vuruşundan gelen top, Karavaev'in yakın direkte gerçekleştirdiği dokunuşla uzak direk dibindeki Yarmolenko'nun önünde kaldı. Yarmolenko topa dokunarak Ukrayna'yı 1-0 öne geçirdi.

  1. dakikada Ukrayna farkı 2'ye çıkardı. Yarmolenko'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Yaremchuk, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe doğru yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Alioski, Kuzey Makedonya'nın kazandığı penaltı atışını kullanmak için 57. dakikada topun başına geçti. Kaleci Bushchan şutu kurtardı ancak seken top önünde kalan Alioski, gelen ikinci şansı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

Ukrayna, VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Kaleci Dimitrievski, 84. dakikada Malinovsky'nin kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Ukrayna, puanını 3'e yükseltti. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez katılan Kuzey Makedonya ise ikinci maçında da puan alamadı.

Ukrayna gruptaki son maçında Avusturya ile karşılaşacak. Makedonya ise Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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