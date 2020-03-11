ÖZET | Valencia 3-4 Atalanta (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Valencia sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Roman hakem üçlüsü Ovidiu Hategan, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yönetti.
Mestalla’da oynanan mücadelede ilk gol hemen 3. dakikada Atalanta’dan geldi. Josip Ilicic penaltıdan bulduğu golle takımını öne geçirdi. Valencia bu golün cevabının 21. dakikada Kevin Gameiro ile vererek skoru eşitledi. (1-1)
İlk yarının bitimine dakikalar kala Atalanta bir kez daha penaltı kazandı. Beyaz noktasının başına geçen Ilicic, penaltıyı bir kez daha gole çevirdi. Karşılaşmada ilk yarı Atalanta’nın 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Daha heyecanlı geçen ikinci yarıda goller peşi sıra geldi.
İtalyan ekibi Atalanta 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında bu kez deplasmanda İspanyol rakibi Valencia’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri, 20 Mart'ta gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.
(İHA)
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