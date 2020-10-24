ÖZET | Venlo 0-13 Ajax

Hollanda Eredivisie'nin 6. haftasında Ajax, VVV-Venlo ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar, karşılaşmadan 13-0 galip ayrıldı.
Ajax'ta goller; Lassina Traore (5), Jurgen Ekkelenkamp (2), Huntelaar (2), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind ve Lisandro Martinez'den geldi. Venlo'da Christiaan Kum 52. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
Ajax, bu skorla birlikte puanını 15 yaptı ve liderliğini korudu. Venlo ise 5 puanda kaldı.
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