ÖZET | Watford - Tottenham: 0-0 maç sonucu

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta mücadelesinde Watford, Tottenham'ı konuk etti. Vicarage Road'da oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Watford - Tottenham maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Watford, maçın 70. dakikasında Troy Deeney'nin kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Tottenham kalecisi Gazzaniga, penaltıyı kurtardı.
Üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramayan Tottenham, puanını 31 yaptı. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Watford ise 23 puana yükseldi.
Tottenham, gelecek hafta Norwich City'i konuk edecek. Watford ise Aston Villa deplasmanına gidecek.
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