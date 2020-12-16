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ÖZET | Werder Bremen - Borussia Dortmund maç sonucu: 1-2

ALMANYA HABERLERİ  | 16.12.2020 08:20 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yendi.

ÖZET | Werder Bremen - Borussia Dortmund maç sonucu: 1-2

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında, Wohninvest Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu. Sarı-siyahlılar, karşılaşmanın 12. dakikasında Raphael Guerreiro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Werder Bremen, 28. dakikada Kevin Möhwald ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund, 78. dakikada Marco Reus ile bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. İki gün önce teknik direktör Lucien Favre'nin yerine 38 yaşındaki Edin Terzic'i getiren sarı-siyahlılar, 3 maç aradan sonra galip geldi. Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı. Werder Bremen ise 11 puanda kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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