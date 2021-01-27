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ÖZET | West Bromwich - Manchester City maç sonucu: 0-5

27.01.2021 07:59 | Son Güncelleme:
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ÖZET | West Bromwich - Manchester City maç sonucu: 0-5

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, deplasmanda West Bromwich'i 5-0 yendi.

Manchester City, The Hawthorns Stadı'nda konuk olduğu West Bromwich'e karşı 6. ve 30. dakikalarda Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 20. dakikada Joao Cancelo ve 45+2. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, 57. dakikada Raheem Sterling'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester City, 41 puanla ligde liderliğe yükselirken, West Bromwich 11 puanla 19. sırada yer aldı.

ARSENAL, SOUTHAMPTON'U 3 GOLLE GEÇTİ

Öte yandan, ligin diğer karşılaşmasında, Arsenal, deplasmanda Southampton'u 3-1 mağlup etti. Arsenal'in gollerini 8. dakikada Nicolas Pepe, 39. dakikada Bukayo Saka ve 72. dakikada Alexandre Lacazette atarken Southampton'un golünü 3. dakikada Stuart Armstrong kaydetti. Arsenal, bu skorla puanını 30'a yükseltti, Southampton ise 29 puanda kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ilkay mesut gibi isimler a milli takımı secseler bizde şampiyon olmuştuk şimdiye bunlar şuan ne yaparlarsa bizi ilgilendirmez benim için mesut da ilkay da emre can da alman dır.

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