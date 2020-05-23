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ÖZET | Wolfsburg - Borussia Dortmund maç sonucu: 0-2

ALMANYA HABERLERİ  | 23.05.2020 19:19 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga 27. hafta mücadelesinde zirve takibini sürdüren Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg’u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Wolfsburg - Borussia Dortmund maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Wolfsburg - Borussia Dortmund maç sonucu: 0-2

Bundesliga’nın 27. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg’u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamadı. Wolfsburg - Borussia Dortmund maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Mücadelenin 32. dakikasında Guerreiro’nun golüyle 1-0 öne geçen Dortmund, ilk yarıyı da bu sonuçla kapattı. Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can, 46. dakikada oyuna dahil oldu. 78. dakikada Hakimi’nin sayısıyla Borussia Dortmund farkı 2’ye çıkarırken ev sahibi ekipte Felix Klaus, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Wolfsburg 39 puanda kalırken 7 maç sonra Bundesliga'da kaybetti. Dortmund ise galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve 57 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Wolfsburg deplasmanda Leverkusen ile karşılaşacak. Dortmund sahasında Beyrn Münih'i konuk edecek.

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