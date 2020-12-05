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ÖZET | Yeni Malatyaspor 1-1 Başakeşehir

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 05.12.2020 18:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Malatyaspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

ÖZET | Yeni Malatyaspor 1-1 Başakeşehir

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Yeni Malatyaspor ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçta perdeyi Giuliano açtı. 45. dakikada İrfan Can'ın ceza sahasının solundan uzak köşeye çevirdiği topunu Giuliano tek vuruşla ağlara yolladı ve ilk devreyi Başakşehir önde kapattı. 50'de Carlos Ponck skoru eşitledi. Adem Büyük'ün ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Ponck kendi ağlarını havalandırdı.

Maçın son bölümleri adeta nefes keserken, Başakşehir'de kaleci Mert Günok ile Malatyaspor'da Ertaç Özbir kalesinde adeta devleşti.

BAŞAKŞEHİR 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 13 yaparken 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Başakşehir ise 15 puana çıkarken, üst üste 3. maçında galibiyete hasret kaldı ve bu sezon toplamda 7. kez takıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Uzatmalarda malatyanın yüzde yüz 3 şehirinde yüzde yüz 1 golü gitti demba ba bir gol kacırdı ki akıl işi degil bu tehtehi iyiki almamış bizimkiler
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