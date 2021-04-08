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ÖZET | Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe

08.04.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Kıran kırana geçen mücadelede karşılıklı goller bulan iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe

Süper Lig'de 33. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 17. dakikada Enner Valencia kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü 35. dakikada Mustafa Eskihellaç'tan geldi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın 57. dakikada şutu direkten döndü. Enner Valencia'nın 66. dakikada golü ise ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı. Maçın 89. dakikasında Enner Valencia da direğe takıldı ve Fenerbahçe, bu sezon 19. kez direği geçemedi. 90+4. dakikada Dimitris Pelkas net bir fırsatı değerlendiremedi.

Beşiktaş'ın kazanmasının ardından Yeni Malatyaspor deplasmanında berabere kalan Fenerbahçe puanını 63 yaptı. Yeni Malatyaspor da 33 puana ulaştı.

Süper Lig'de pazartesi günü Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

4.' Gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Valencia'nin arka direğe paralel vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

13' Helenex Yeni Malatyaspor atağında, sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

17' Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın ceza yayının gerisinden hücum yönüne göre solundan kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

27' Orta alandan topla hareketlenen Fofana'nın ceza yayı üzerinden yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34' Helenex Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinden topu alan Fofana, meşin yuvarlağı yaklaşık 80 metre sürdükten sonra ceza sahasında soldan bindiren Mustafa Eskihellaç'ın önüne bıraktı. Mustafa'nın gelişine vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

39' Caner'in sol kanattan açtığı yerden ortaya Hafes'in ters vuruşunda kaleci Ertaç Özbir etkili bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
(İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR BİRAZDAN...)

MAÇ DETAYLARI

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafes, Mallan, Acquah, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana, Tetteh

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Valencia, Samatta

Goller: Dk. 17 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 34 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Hepinize rağmen cimboma yapılan tüm haksızlıklara rağmen cimbom şampiyon olacak. Buradan da vicdanı olan tüm bjk fb ts ads bds takımlarını da Galatasaray taraftarı olmaya çağırıyorum. Gelin taraftar olun ki futbolu şikeden temizleyelim
sampiyon besiktas ulaaaan
gercekten fb sampyn olacagina inaniyomusuniz hahah

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