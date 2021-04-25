ÖZET | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maç özeti: 2-1

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Yeni Malatyaspor oldu.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Adem Büyük ve 77. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti. MKE Ankaragücü'nün tek sayısı ise 90+3. dakikada penaltıdan Paintsil'den geldi. Böylelikle Yeni Malatyaspor ligde kalma yarışında kritik bir galibiyete imza attı.
Bu sonuçla 40 puana yükselen Yeni Malatyaspor, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Ankaragücü ise 38 puanda kaldı. Süper Lig'de perşembe günü Yeni Malatyaspor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xxx, Semih xxx, Hadebe xx, Hafez xxx, Zeki xx (Acquah dk. 85 ?), Ahmed xx, Mustafa xx (Mallan dk. 68 xx), Adem xxx (Umut dk. 80 x), Fofana xx (Malle dk. 85 ?), Kubilay xxx (Tetteh dk. 68 xxx)
Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Ndizeye, Zuqui, Olcay
Teknik Direktör: İrfan Buz
MKE Ankaragücü: Korcan x, Kitsiou xx, Kulusic x, Pazdan x, Pinto xx (Emre dk. 82 ?), Voca xx (Geraldo dk. 61 x), İbrahim x (Şahverdi dk. 87 ?), Lobjanidze xx (Atila dk. 61 x), Alper xx, Çekici xx (Embiya dk. 82 ?), Paintsil xx
Yedekler: Ricardo Friedrich, Erdi, Daniel Lukasik, Ali Kaan, Assane Diousse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Adem (dk. 55), Tetteh (dk. 77) (Y.Malatyaspor), Paintsil (dk. 90+3 pen.) (Ankaragücü)
Kırmızı Kart: Geraldo (dk. 66) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Mustafa, Adem (Y. Malatyaspor), Çekici, Kulusic, Paintsil, Kitsiou (MKE Ankaragücü)
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