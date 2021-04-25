ÖZET | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maç özeti: 2-1

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Yeni Malatyaspor oldu.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Adem Büyük ve 77. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti. MKE Ankaragücü'nün tek sayısı ise 90+3. dakikada penaltıdan Paintsil'den geldi. Böylelikle Yeni Malatyaspor ligde kalma yarışında kritik bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla 40 puana yükselen Yeni Malatyaspor, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Ankaragücü ise 38 puanda kaldı. Süper Lig'de perşembe günü Yeni Malatyaspor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

YENİ MALATYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Chebake xxx, Semih xxx, Hadebe xx, Hafez xxx, Zeki xx (Acquah dk. 85 ?), Ahmed xx, Mustafa xx (Mallan dk. 68 xx), Adem xxx (Umut dk. 80 x), Fofana xx (Malle dk. 85 ?), Kubilay xxx (Tetteh dk. 68 xxx)

Yedekler: Abdulsamed, Bülent, Ndizeye, Zuqui, Olcay

Teknik Direktör: İrfan Buz