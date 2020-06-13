ÖZET | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 61. ve 67. dakikalarda Mame Thiam kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü ise 45+3. dakikada Mitchell Donald attı.

Kasımpaşa, bu galibiyetle üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 29'a yükselterek 12. sıraya yerleşti. Üst üste oynadığı 13 maçta da galibiyet alamayan ve bu maçlardan 10'unda sahadan mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 15. sırada yer aldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

İKİ VAR KARARI BİRDEN

Kasımpaşa'da Thiam, rakip ceza sahası içinde kaleci Farnolle'ün müdahalesi sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonucunda hakem Halil Umut Meler, Kasımpaşa lehine verdiği penaltı kararını ve Yeni Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle'ün sarı kartını iptal etti.