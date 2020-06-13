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ÖZET | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-2

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.06.2020 23:17 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 61. ve 67. dakikalarda Mame Thiam kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü ise 45+3. dakikada Mitchell Donald attı.

Kasımpaşa, bu galibiyetle üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 29'a yükselterek 12. sıraya yerleşti. Üst üste oynadığı 13 maçta da galibiyet alamayan ve bu maçlardan 10'unda sahadan mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 15. sırada yer aldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

İKİ VAR KARARI BİRDEN

Kasımpaşa'da Thiam, rakip ceza sahası içinde kaleci Farnolle'ün müdahalesi sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonucunda hakem Halil Umut Meler, Kasımpaşa lehine verdiği penaltı kararını ve Yeni Malatyaspor kalecisi Fabian Farnolle'ün sarı kartını iptal etti.

Yeni Malatyaspor 19. dakikada Acquah ile 1-0 öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Maç öncesinde hazırlanan esame listesinde ilk 11'de ismi yer alan Malatyasporlu Mustafa Akbaş, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Bu oyuncunun yerine Mina başlangıç kadrosuna dahil edildi.

  1. dakikada Kasımpaşa, Tirpan ile önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Tirpan'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan müsait durumda şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

  2. dakikada Kasımpaşalı Thiam, savunmanın arkasına sarkıp sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu, kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası düşerken, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla saha kenarında pozisyonu inceleyen Meler, hem penaltı kararını hem de Farnolle'ye gösterdiği sarı kartı iptal etti.

  3. dakikada ev sahibi ekibin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sağ kanattan Donald'ın yaptığı ortada, ceza sahası içinde Acquah meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Sonrasında yapılan VAR kontrolünde ofsayt tespit edilmesi nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

  • dakikada Kasımpaşa oyuncusu Koita mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan Quaresman'nın ortasında topa iyi yükselen Koita, rahat bir pozisyonda topu yandan auta gönderdi.

  • dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağından soldan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Bulut'un zor pozisyonda kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

    • 45+2. dakikada ev sahibi ekip aradığı golü Donald ile buldu. Chebake'in sağ kanatta son çizgiden yaptığı ortada, Kjartansson topu kontrol edip Donald'ın önüne bıraktı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

    Karşılaşmanın ilk yarısı BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    1. dakikada Malatyaspor'un gelişen atağında Donald’ın ceza sahası dışından çektiği sert şu az farka auta çıktı.
    2. dakikada Yeni Malatyaspor’da savunmada Robin Yalçın’ın Mina’ya yolladığı topu araya girerek kapan Thiam, meşin yuvarlığı filelerle buluşturarak takımına beraberlik getiren golü kaydetti. 1-1
    3. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Koita’nın çektiği sert şutta top direkten döndü.
    4. dakikada konuk ekinin kullandığı köşe vuruşu sonrası gelişen atakta, Tirpan’ın pasıyla topla buluşan Thiam takımını deplasmanda öne geçiren ikinci golünü kaydetti. 1-2
    5. dakikada beraberlik golü için rakip sahada baskısını arttıran sarı-kırmızılı takımda, Bifouma’nın çektiği şut kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
    6. dakikada Kasımpaşa’da Koita’nın attığı gol, VAR incelemesi ile birlikte geçerlilik kazanmadı.

    YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇ DETAYLARI

    Stat: Yeni Malatya

    Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

    BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Chebake, Mina, Sakıb Aytaç, Gökhan Töre, Umut Bulut, Bifouma, Acquah, Donald, Kjartansson

    Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Sarlija, Meriah, Haddadi, Hajradinovic, Thiam, Quaresma, Aytaç Kara, Hadergjonaj, Koita

    Sarı kart: Dk. 39 Haddadi (Kasımpaşa), Chebake (Yeni Malatyaspor)

    Gol: Dk. 45+2 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Thiam (dk. 61 ve dk. 68) (Kasımpaşa)

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    Okuyucu Yorumları 1 yorum
    Allah aşkına birazcık ruhunuzu koyun maça.MALATYASPOR bunu hak etmiyor.
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