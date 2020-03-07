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ÖZET | Yeni Malatyaspor-Konyaspor maç sonucu: 1-1

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile Murat Yıldırım ve Bajic'in penaltıdan karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor'da Chebake, Konyaspor'da ise Serkan Kırıntılı kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

ÖZET | Yeni Malatyaspor-Konyaspor maç sonucu: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor 1 - 1 İttifak Holding Konyaspor

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Hafez, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Donald (Dk. 68 Kjartansson), Fofana (Dk. 90+2 Chaaleli), Umut Bulut (Dk. 57 Bifouma)
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Selim Ay, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 72 Hurtado), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk.90 Ertuğrul Taşkıran) Bajic (Dk. 78 Thuram)

Goller: Dk. 45+5 Bajic (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 80 Murat Yıldırım (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 45+3 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 88 Serkan Kırıntılı (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 45 Shengelia, Dk. 79 Skubic (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 66 Murat Yıldırım (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
3. dakikada sağ kanattan gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Skubic'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Bajic'in altıpas üzerinde kafayla vuruşunu yaptı. Kaleci Farnolle'nin güçlükle çeldiği topu, savunma oyuncuları kornere gönderdi.
26. dakikada Donald'ın pasında topla buluşan Fofana'nın ceza sahası yayı içinde yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı, soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
45+3. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Sağ kanattan Skubic ortasını yaptı. Arka direkte Bajic, Chebake ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi ve Faslı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 45+5. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
61. dakikada sağdan gelişen ev sahibi ekibin atağında Murat Yıldırım'ın pasında topla buluşan Bifouma'nın sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı'nın kucağında kaldı.
65. dakikada Fofana'nın sağdan verdiği pasla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kornere çeldi.
80. dakikada Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı. Kaleciden dönen topu takip eden Murat Yıldırım, ceza sahasından şutunu çekerek kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-1.
88. dakikada ani gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma sağ kanatta taç çizgisine yakın noktada kaleci Serkan Kırıntılı'dan sıyrılmak isterken tecrübeli file bekçisi ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır Kaleci Serkan Kırıntılı'ya kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

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