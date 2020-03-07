ÖZET | Yeni Malatyaspor-Konyaspor maç sonucu: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor 1 - 1 İttifak Holding Konyaspor

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Hafez, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Donald (Dk. 68 Kjartansson), Fofana (Dk. 90+2 Chaaleli), Umut Bulut (Dk. 57 Bifouma)

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Selim Ay, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 72 Hurtado), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk.90 Ertuğrul Taşkıran) Bajic (Dk. 78 Thuram)

Goller: Dk. 45+5 Bajic (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 80 Murat Yıldırım (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 88 Serkan Kırıntılı (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Shengelia, Dk. 79 Skubic (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 66 Murat Yıldırım (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

3. dakikada sağ kanattan gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Skubic'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Bajic'in altıpas üzerinde kafayla vuruşunu yaptı. Kaleci Farnolle'nin güçlükle çeldiği topu, savunma oyuncuları kornere gönderdi.

26. dakikada Donald'ın pasında topla buluşan Fofana'nın ceza sahası yayı içinde yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı, soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

45+3. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Sağ kanattan Skubic ortasını yaptı. Arka direkte Bajic, Chebake ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi ve Faslı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 45+5. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.