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Özge Borak acı haberi duyurdu! 'Entübe edildi...'

25.02.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlarda yer almayan Özge Borak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla acı haberi duyurdu. Babaannesinin yoğun bakında olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, duygusal bir mesaj yayınladı...

Özge Borak acı haberi duyurdu! 'Entübe edildi...'

Ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medyayı sık kullanan isimlerden biri olan Borak, babaannesi ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu...

"YOĞUN BAKIMDA VE ENTÜBE EDİLDİ"

Babaannesinin yoğun bakında olduğunu açıklayan Özge Borak, duygusal bir mesaj yayınladı.

Ünlü oyuncu paylaşımında, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba, arayan soran herkese hem teşekkür etmek, hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun! Ailece biz de bekliyoruz. Eksik olmayın!" ifadelerini kullandı.

özge borak paylaşım

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