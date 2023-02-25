Özge Borak acı haberi duyurdu! 'Entübe edildi...'

Ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medyayı sık kullanan isimlerden biri olan Borak, babaannesi ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu...

"YOĞUN BAKIMDA VE ENTÜBE EDİLDİ"

Babaannesinin yoğun bakında olduğunu açıklayan Özge Borak, duygusal bir mesaj yayınladı.

Ünlü oyuncu paylaşımında, "Babaannem üç gündür yoğun bakımda ve dün entübe edildi. Eş, dost, arkadaş, akraba, arayan soran herkese hem teşekkür etmek, hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun! Ailece biz de bekliyoruz. Eksik olmayın!" ifadelerini kullandı.





