Özge Borak'ın tatil sevinci: Anne babamı kaptım...

Karantina dönemini ailesiyle birlikte geçiren ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla deniz ve güneşe olan tutkusunu dile getiren Özge Borak, sonunda hayallerine kavuştu.

Kısa bir süre önce bikinili bir karesini paylaşan ve çok isterse denize kavuşabileceğini söyleyerek arkadaşlarını da etiketleyen Borak, hesabından yaptığı son paylaşımda anne ve babasıyla birlikte tatil yolculuğuna başladığını duyurdu.

Yüzlerinde maskeleriyle birlikte vapurda çekilmiş bir karesini paylaşan Özge Borak altına da şunları yazdı:

“Yok yok bu sefer farz et ki demeyeceğim. Şu an oluyor. Bayağı bayağı gidiyoruz. Maskelerden belli olmasa da ağız dolusu gülüyoruz. Annemi, babamı kaptım, cideyruk.”

