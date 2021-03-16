Özge Borak, Menajerimi Ara dizisinin kadrosuna katıldı!

Pazar akşamlarının sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’dan ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. Özge Borak’ın ‘Ceyda’ karakteriyle dizinin kadrosuna katılması ses getirirken yayınlanan ön izleme sahnesi, yeni bölüme ve ‘Ceyda’ karakterine dair heyecanı artırdı. Dizinin yeni bölümünde Serkan, Ego Ajans’ta birçok sırrın patlak vermesinin ardından Ceyda’ya ajans ortaklığı teklif ediyor. Serkan’ın ajanstakileri göndermek konusundaki kararlılığı dikkat çekerken Ceyda’nın bu teklif karşısındaki tavrının ne olacağı ve ajanstakileri neyin beklediği ise merak konusu oluyor.

MENAJERİMİ ARA HAKKINDA

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Özge Borak, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun buluştuğu ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı yeni bölümüyle saat 20.00’de Star TV ekranlarında!



