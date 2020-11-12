Özge Gürel’in Kiraz Mevsimi mutluluğu! İspanya’dan ödül geldi!

2014-2015 yılları arasında yayın hayatına devam eden Kiraz Mevsimi dizisi, İspanyalı dizi tutkunları tarafından ödüllendirildi. Kiraz Mevsimi, Dolunay ve ardından Bay Yanlış dizisiyle yurt dışına açılan ve İspanya'da geniş bir hayran kitlesine kavuşan Özge Gürel En İyi Yabancı Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

YILLAR SONRA GELEN ÖDÜL

Sevgilisi Serkan Çayoğlu'yla birlikte başrolünde yer aldığı Kiraz Mevsimi dizisiyle İspanya’daki “Premios Telenovelas Espana 2020” ödüllerinde "En İyi Yabancı Kadın Oyuncu" kategorisinde aday olarak gösterilen güzel oyuncu rakiplerini geride bırakarak ödülü kazandı.

"Amar es Primavera" ismiyle izleyici karşısına çıkan Kiraz Mevsimi İspanya’da en iyi prömiyeri yapılan ikinci Türk dizisi olma özelliğini taşıyor.

