Özge Nur Yurtdagülen 1 yıl daha Türk Hava Yolları'nda

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Özge Nur Yurtdagülen ile gelecek sezon için sözleşme yenilendiği kaydedildi. Deneyimli voleybolcu ise açıklamasında, "Bir sezon daha Türk Hava Yolları forması giyeceğim için çok mutluyum. Dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle geçen sezon tamamlayamadığımız hedeflerimizi, bu sene tamamlayacağımıza inanıyorum. Genç ve dinamik kadromuzla güzel işler başaracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
(DHA)
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