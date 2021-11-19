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Özge Özpirinçci: Burak bebeğin yüzünü görmeden ismini koymayacak

19.11.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çifti önceki gün Bebek'te görüntülendi. Daha önce doğacak olan kızına 'üzüm' ismini verebileceğini söyleyen Özpirinçci, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Özge Özpirinçci: Burak bebeğin yüzünü görmeden ismini koymayacak

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, önceki gün Bebek’te bulunan bir kuaför salonundaydı.

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Ünlü çifte oyuncu arkadaşları Serkan Keskin ve Meriç Aral da eşlik etti.

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Kuaförden ilk ayrılan isimler Serkan Keskin ve Meriç Aral oldu. Köpekleriyle birlikte objektiflere yansıyan ikili, bebek bekleyen Özge Özpirinçci’nin yaşadığı mutluluğu gazetecilerle paylaştı.
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"BURAK YÜZÜNÜ GÖRMEDEN İSMİNİ KOYMAYACAK"

Daha sonra mekandan çıkan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, soruları yanıtladı. 8 aylık hamile olan Özge Özpirinççi, “Çok iyiyim. Doğuma az kaldı. Sağlıklar yerinde” diye konuştu. Özge Özpirinçci, kızları için isim düşünüp düşünmedikleri hakkındaki sorulara “Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak” yanıtını verdi.


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Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
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