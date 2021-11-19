Özge Özpirinçci: Burak bebeğin yüzünü görmeden ismini koymayacak

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, önceki gün Bebek’te bulunan bir kuaför salonundaydı.

Ünlü çifte oyuncu arkadaşları Serkan Keskin ve Meriç Aral da eşlik etti.

Kuaförden ilk ayrılan isimler Serkan Keskin ve Meriç Aral oldu. Köpekleriyle birlikte objektiflere yansıyan ikili, bebek bekleyen Özge Özpirinçci’nin yaşadığı mutluluğu gazetecilerle paylaştı.



"BURAK YÜZÜNÜ GÖRMEDEN İSMİNİ KOYMAYACAK"

Daha sonra mekandan çıkan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, soruları yanıtladı. 8 aylık hamile olan Özge Özpirinççi, “Çok iyiyim. Doğuma az kaldı. Sağlıklar yerinde” diye konuştu. Özge Özpirinçci, kızları için isim düşünüp düşünmedikleri hakkındaki sorulara “Burak yüzünü görmeden ismini koymayacak” yanıtını verdi.



