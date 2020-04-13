Özge Özpirinçci'den Berrak Tüzünataç itirafı!

GQ dergisinin Türkiye hesabında Serkan Altunorak’ın canlı bağlantısına katılan Özge Özpirinçci, soruları yanıtladı.

"Pandemiden sonra yapmak istediğim çok şey var. Denize girmeyi çok özledim, ayağımı yere ve çimlere basmayı özledim.

Her koşulda güveneceğim insan, abim. Mesela birini kaza eseri öldürsem, bana ‘Tamam Özge sakin ol, cesedi nereye gömelim’ der. Abim Emre’ye sonsuz güvenirim.

Bir de en çok güvendiğim, benim her zaman yanımda olan kişi Berrak Tüzünataç’tır. Berrak her koşulda yanımda olan biri..."

