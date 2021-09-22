Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün nikahından ilk kareler

Yaklaşık yedi yıldır birlikte olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk sade bir nikah töreniyle Marmaris Bozburun'da hayatlarını birleştirdi. Bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katıldı.

Nikah töreninde ilk fotoğraf ise, Özpirinçci'nin yakın dostu Tanem Sivar'dan geldi. Ünlü sunucu paylaştığı bu fotoğrafa, "Seni, canım Burak ile kurduğunuz bu güzel aileyi ve hepimizi çok ama çok seviyorum" notunu düştü.

Tanem Sivar'ın paylaşımın ardından ünlü çiftin hayatlarını birleştirdikleri güne ait diğer kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

"KİMSE BEN HAMİLEYKEN EĞLENCE BEKLEMESİN"

Hamileliğinde 6’ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.



