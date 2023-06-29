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Özge Özpirinçci itirafıyla şoke etti! Küfür etmesini istedi, önce kahkaha attı sonra...

29.06.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan'la yeni sezon öncesi Bodrum'da tatil yapan Özge Özpirinçci sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Hayranım 'Benim için bir kere s..tr git… der misiniz?' dedi. Önce kahkaha attım sonra bana kendimi çok iyi hissettirdi" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Özge Özpirinçci itirafıyla şoke etti! Küfür etmesini istedi, önce kahkaha attı sonra...

Başrolünü Salih Bademci ile paylaştığı İlk ve Son dizisiyle adından söz ettiren Özge Özpirinçci, ailesiyle çıktığı tatilde ilginç anlar yaşadı.

Diziyi izleyen bir kadın, karşılaştığı oyuncudan kendisine İlk ve Son'daki gibi küfür etmesini istedi. Hayranının isteğiyle neye uğradığını şaşıran oyuncu, isteği geri çevirmeyerek küfretti.

Eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan'la yeni sezon öncesi Bodrum'da tatil yapan oyuncu, sosyal medya hesabından karşılaştığı bir hayranıyla yaşadığı ilginç olayı anlattı.

Özge Özpirinçci' 2

Yanına gelen hayranının İlk ve Son dizisindeki gibi kendisinden küfrü etmesini istediğini söyleyen oyuncu, "Az önce mesleki hayatımdaki en güzel iltifatlardan birini aldım. Bulunduğum mekanda yan yana eğlendiğim bir hanımefendi yanıma gelip fotoğraf çektirmek istedi.

'Tabii ki' dedim. 'İlk ve Son'u defalarca izlediğini ve çok sevdiğini söyledi. Teşekkür ettim. 'Benim için bir kere s..tr gt… der misiniz?' dedi. Önce kahkaha attım ve sonra aklıma Succession filminde oynayan ve her röportajında bundan bahseden Brian Cox geldi. Twitter'ı olmayan ve hala aynı mekanda eğlendiğim Hande Hanım çok teşekkür ederim. Bana kendimi çok güzel hissettirdiniz… Deniz'e de selam olsun" dedi.

özge özpriçci

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