Özge Özpirinçci Kadın dizisinin veda yemeğine neden katılmadı?

Dizinin eski oyuncularından Ahu Yağtu'nun da katıldığı galada gözler başrol oyuncusu Özge Özpirinçci'yi aradı. Ancak ünlü oyuncunun hasta olduğunu belirterek geceye gelmediği öğrenildi.

Bu sabah uçaktan story paylaşan Özpirinçci'nin yurtdışına tatile gideceğini söylediği için veda gecenin bu hafta yapıldığı ancak buna rağmen ünlü oyuncunun organizasyona katılmamasının ekibin tepkisine neden olduğu konuşuluyor.

Sezon başından beri Özge Özpirinçci'nin diziye devam etmek istemediği de dizi sektöründe kulaktan kulağa dolaşan bilgiler arasında yer alıyordu.

